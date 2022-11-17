Бомбардували й обстрілювали: скільки українських закладів освіти "денацифікувала" Росія
Джерело:Укрінформ
Росія продовжує нищити об'єкти інфраструктури та житлові будинки на території України. Винятком не є навіть навчальні заклади.
Заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу розповів, скільки закладів освіти в Україні вже зруйнували росіяни. А таких вже кілька сотень.
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Скільки закладів освіти "денацифікувала" Росія в Україні
Так, Росія повністю зруйновала в Україні 337 закладів освіти.
З початку повномасштабного вторгнення від російських бомбардувань і обстрілів пошкоджено понад 2700 закладів освіти, з яких 337 – повністю зруйнувала,
– повідомив Шанько.
Також, за його словами, створили спеціальні комісії, які обстежували навчальні заклади на факт готовності до початку навчання.
Скільки українських дітей вбила Росія
Шанько також нагадав, що під час війни в Україні загинула 431 дитина, а 835 отримали поранення. Зокрема:
- у Донецькій області – 174 дитини;
- у Київській – 58;
- у Харківській – 78;
- Чернігівській – 23;
- у Херсонській – 20.
Ці цифри не є остаточними, оскільки тривають активні бойові дії та частково територія держави є тимчасово окупованою,
– уточнив Шанько.
Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. Зокрема окупанти вивозять їх у Росію.
- За словами Федорова, росіяни вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.
- Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.
- Учителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікали з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті закрили кілька шкіл, бо не було кому викладати.
- У Генштабі повідомили, що у місті Енергодар Запорізької області росіяни вилучили усі підручники з історії України. Надалі окупанти планують їх знищити.