"Виші доводитимуть цінність": у МОН заявили про скорочення кількості студентів

Найближчими роками кількість студентів в Україні поступово скорочуватиметься. Впливатимуть на це демографічні чинники, міграція та наслідки війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Варто зважати на те, скільки дітей народилося 17 років тому.

Чому скорочуватиметься кількість студентів?

Посадовець зазначив, що ми вже давно перебуваємо в низхідній тенденції народжуваності, тому й вступників меншає.

Університетам вже зараз треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті. На жаль, деякі досі думають, що в них знов буде пропозиція в мільйон вступників,

– акцентував Трофименко.

І додав, що 11 – 15 тисяч, як інформували раніше, може бути лише у 2029 році, адже тоді будуть випускники пілоту старшої профільної школи, а інші перейдуть в 12 клас.

Але конкуренція за вступника зростатиме. І це означає, що система вже не зможе триматися на звичці, на вивісці чи на історичному бренді. Університету доведеться щодня доводити свою цінність для студента і вступника,

– заявив заступник очільника МОН.

До слова, влітку 2025 уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу, зазначав LB.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Чи набиратимуть виші достатньо студентів?

Посадовець при цьому уточнив, що цілком реальним може бути сценарій, коли частина вишів не зможе набирати повноцінні групи студентів. Тому й триває модернізація мережі, розглядають нові моделі управління, сильніші наглядові ради, укрупнення.

Паралельно буде рости сегмент освіти дорослих, коротких програм, перекваліфікації, роботи з ветеранами, людьми, які змінюють професію. Університет майбутнього – це вже не місце лише для 17-річного вступника, треба формувати пропозицію для дорослих, формувати культуру навчання протягом життя,

– вважає Трофименко.

І додав, що Україна може частково компенсувати демографічне скорочення завдяки іноземним студентам.

Іноземні студенти важливі для інтернаціоналізації, для доходів університетів, для присутності України в глобальному освітньому просторі. Усі можливості – в руках самих ЗВО,

– запевнив посадовець.

І заявив, що система українських ЗВО через 10 років має бути більш компактною, спеціалізованою, конкурентною.

