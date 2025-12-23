Ніколи не кажіть Сочельник: як називати святу вечерю українською

Навіть серед великих релігійних свят трапляються нав'язані назви. Попри те, що українці мають питомо свої.

Чому в українській мові немає назви "Сочельник" та як правильно називати вечір напередодні Різдва, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Як українською "Сочельник"?

Уже 24 грудня українці сядуть у сімейному колі за святковою вечерею. Серед назв цього важливого вечора можна зустріти і "Сочельник". Втім, українські словники не фіксують цього слова навіть серед діалектизмів. Одже, воно є нав'язаним росіянізмом чи калькою з нього.

Слово "Сочельник" походить від російського "сочиво" – страва з зерна (пшениці чи рису), меду і маку, яку їли перед святом.

В українців є схожа страва і цей важливий вечір, але вони носять інші назви. Головна страва вечері називається – кутя, а назва вечора підкреслює його важливість – Святвечір.

В українській культурі цей вечір має глибокий духовний і родинний сенс – збирає сім’ю за столом, об’єднує у молитві та спільних обрядах та традиціях. У цей день готують особливу вечерю з кутею та 12 пісними стравами, що символізують очікування народження Христа.

Тому, українською, вечір напередодні Різдва називається – Святвечір або Багата кутя.

Маючи такі красиві власні назви, не варто послуговуватися росіянізмами.

Готуйте вечерю з традиційними стравами, збирайте родину, помоліться за мир в Україні та подякуйте ЗСУ.