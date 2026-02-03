Укр Рус
Освіта Саморозвиток Спочатку чи з початку: як написати правильно
3 лютого, 16:03
2

Марія Волошин
Основні тези
  • Слово "спочатку" в українській мові є прислівником, яке можна замінити словом "спершу".
  • А "з початку" – це прийменник з іменником.

Чимало українців часто сумнівається, як писати правильно: "спочатку" чи "з початку". Нюанси пояснила вчителька української мови Світлана Чернишова.

При цьому не лише різницю між написанням, а й між вживанням. Відеопояснення Світлана Чернишова оприлюднила в тіктоці

Як правильно писати – спочатку чи з початку?

Освітянка пояснила, що слово "спочатку" – це прислівник, а "з початку" – це прийменником з іменником. 

"Спочатку" – це прислівник, його можна замінити словом "спершу", 
– уточнила вона. 

І додала, що можна сказати і "Спершу напишемо контрольну роботу", і "Спочатку напишемо контрольну роботу". 

При цьому педагогиня нагадала правило: перед к, п, т, ф, х пишемо префікс с-. 

А от "з початку" – це прийменник з іменником. В українській мові прийменник тільки "з", і він завжди пишеться окремо, 
– додала вчителька. 

І пояснила, що можна сказати так: з початку і до кінця.

Наприклад: "З початку та до кінця дня у магазині продовжено акцію", 
– акцентувала Чернишова.

Як правильно писати – спочатку чи з початку: відеопояснення

Які ще мовні поради запам'ятати?

