Спочатку чи з початку: як написати правильно
- Слово "спочатку" в українській мові є прислівником, яке можна замінити словом "спершу".
- А "з початку" – це прийменник з іменником.
Чимало українців часто сумнівається, як писати правильно: "спочатку" чи "з початку". Нюанси пояснила вчителька української мови Світлана Чернишова.
При цьому не лише різницю між написанням, а й між вживанням. Відеопояснення Світлана Чернишова оприлюднила в тіктоці.
Дивіться також Не "землетрєсєніє": як правильно українською назвати поштовхи під землею
Як правильно писати – спочатку чи з початку?
Освітянка пояснила, що слово "спочатку" – це прислівник, а "з початку" – це прийменником з іменником.
"Спочатку" – це прислівник, його можна замінити словом "спершу",
– уточнила вона.
І додала, що можна сказати і "Спершу напишемо контрольну роботу", і "Спочатку напишемо контрольну роботу".
При цьому педагогиня нагадала правило: перед к, п, т, ф, х пишемо префікс с-.
А от "з початку" – це прийменник з іменником. В українській мові прийменник тільки "з", і він завжди пишеться окремо,
– додала вчителька.
І пояснила, що можна сказати так: з початку і до кінця.
Наприклад: "З початку та до кінця дня у магазині продовжено акцію",
– акцентувала Чернишова.
Як правильно писати – спочатку чи з початку: відеопояснення
Які ще мовні поради запам'ятати?
Раніше ми розповідали ще чимало цікавинок про те, як вимовляти та писати певні слова і вислови правильно українською. Зокрема, такі:
