Студенти зможуть отримувати 8 тисяч гривень стипендії
- В Україні розширюють програму підтримки обдарованих студентів з інвалідністю.
- Вони зможуть отримати академічну стипендію розміром 8 000 гривень з 1 вересня 2026 року.
В Україні розширюють програму підтримки обдарованих студентів з інвалідністю. Ці здобувачі освіти можуть отримати академічну стипендію Кабміну.
Рішення ухвалили на засіданні уряду. Деталі на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Дивіться також Реформи лиш набирають обертів: чим запам'ятався Оксен Лісовий, який уже 3 роки як міністр освіти
Хто і яку стипендію може отримати?
Мовиться про 50 академічних стипендій для студентів коледжів та 30 академічних стипендій для здобувачів професійної освіти.
Розмір цих стипендій становитиме 8 000 гривень, а призначатимуть їх з 1 вересня 2026 року,
– уточнив міністр.
За його словами, положення щодо виплат розроблять додатково.
Це рішення розширює державну підтримку для студентів, які показують високі результати в навчанні, незалежно від того, який освітній шлях вони обрали,
– заявив Лісовий.
Зверніть увагу! У Міністерстві освіти і науки України розповіли, чи варто очікувати вступникам цьогоріч здорожчання цін на вищу освіту.
Чи підвищать усім студентам стипендії?
- З вересня 2025 року уряд збільшив розмір президентських стипендій.
- А вже з вересня 2026 року зростуть стипендії усіх студентів коледжів та вишів в Україні.
- Стипендія для студентів вишів зросте до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
- Здобувачі освіти отримуватимуть удвічі більші виплати. У вишах зростуть суми усіх видів стипендій: від мінімальної академічної – до президентської та галузевих.
- У коледжах – аналогічне підвищення: мінімальна, підвищена, галузеві та іменні стипендії також зростуть удвічі.