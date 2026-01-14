Укр Рус
14 січня, 17:25
Що таке "стужа" та чи є таке слово в українській мові

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "стужа" є питомо українським, означає сильний холод і вживається як іменник жіночого роду.
  • У сучасній мові "стужа" може вживатися як синонім до "мороз" або "холод" і надає поетичний відтінок опису зимової суворості.

Чимало слів в українській мові можуть видаватися росіянізмами чи суржиком, особливо через нечасте використання.

Чи є в українській мові слово "стужа", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Що означає слово "стужа"?

Останні кілька тижнів все частіше можна почути слово – стужа: "на вулиці стужа".  Та чи є таке слово в українській мові, у декого виникає сумнів. 

Пояснення дають словники – вони містять таке слово і воно не потребує перекладу. Цей іменник  жіночого роду означає – сильний холод, мороз.

Це питомо українське слово, яке вживається в художній літературі й народній мові як поетичний образ зимової люті.

  • На ногах і на руках повиступала од стужі кров. (Тарас Шевченко).
  • Стужа кучерявими пасмами покривала коней, забивала ніздрі (Михайло Стельмах).

У народних піснях і казках "стужа" часто символізує зиму, суворість, випробування. 

В сучасній мові його можна вживати як синонім до "мороз", "холод", "зимова люта пора" чи "холоднеча". У поетичному стилі "стужа" звучить більш образно, ніж "мороз", адже передає не лише температуру, а й атмосферу суворості. 

Але якщо потрібно пом'якшити слово чи ситуацію, то ми маємо слова – дюдя чи зюзя, які звучать дещо по-дитячому, але і їх містять словники, як "зимові терміни".

Тому, якщо хочете передати холоднечу сьогоднішнього дня не сумнівайтеся слово "стужа" – саме те.