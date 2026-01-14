Що таке "стужа" та чи є таке слово в українській мові
- Слово "стужа" є питомо українським, означає сильний холод і вживається як іменник жіночого роду.
- У сучасній мові "стужа" може вживатися як синонім до "мороз" або "холод" і надає поетичний відтінок опису зимової суворості.
Чимало слів в українській мові можуть видаватися росіянізмами чи суржиком, особливо через нечасте використання.
Чи є в українській мові слово "стужа", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Що означає слово "стужа"?
Останні кілька тижнів все частіше можна почути слово – стужа: "на вулиці стужа". Та чи є таке слово в українській мові, у декого виникає сумнів.
Пояснення дають словники – вони містять таке слово і воно не потребує перекладу. Цей іменник жіночого роду означає – сильний холод, мороз.
Це питомо українське слово, яке вживається в художній літературі й народній мові як поетичний образ зимової люті.
- На ногах і на руках повиступала од стужі кров. (Тарас Шевченко).
- Стужа кучерявими пасмами покривала коней, забивала ніздрі (Михайло Стельмах).
У народних піснях і казках "стужа" часто символізує зиму, суворість, випробування.
В сучасній мові його можна вживати як синонім до "мороз", "холод", "зимова люта пора" чи "холоднеча". У поетичному стилі "стужа" звучить більш образно, ніж "мороз", адже передає не лише температуру, а й атмосферу суворості.
Але якщо потрібно пом'якшити слово чи ситуацію, то ми маємо слова – дюдя чи зюзя, які звучать дещо по-дитячому, але і їх містять словники, як "зимові терміни".
Тому, якщо хочете передати холоднечу сьогоднішнього дня не сумнівайтеся слово "стужа" – саме те.