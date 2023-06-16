"Це ужас!": як правильно говорити українською про ракетний терор України росіянами

В областях нашої країни дедалі частіше лунає повітряна тривога. Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетними атаками та запусками "Шахедів".

Все ж навіть у час тривоги не варто бути схожими на тих, хто запускає ці ракети, і розповідати про ворожі удари близькою до загарбників мовою. Як уникнути суржику, підкаже 24 Канал.

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Як правильно говорити українською про ракетний терор

У тридцять другій добірці розповімо вам, як правильно говорити українською про повітряну тривогу та ракетний терор України росіянами.

воздушна тривога;

бомбіть;

Якщо в Україні лунає тривога, то вона повітряна, а не воздушна. І це сигнал того, що росіяни вирішили знову бомбити, а не бомбіть нашу державу.

бомбоубєжище;

хранилище;

ракєти;

І якщо у вашому регіоні чути звуки сирен, біжіть у бомбосховище чи будь-яке інше сховище, бо ворог запускає ракети. І забудьте при цьому про такі суржикові слова як "бомбоубєжище", "хранилище", "ракєти".

возможний;

предупреждали;

До теми "Начали бомбіть в 4 утра": як правильно говорити українською про повномасштабне вторгнення

Тим більше, якщо Повітряні сили попереджають, а не предупреждають, про ймовірний, а не возможний, запуск крилатих ракет.

ужас;

взриви;

іспугатися;

жАлоба;

Якщо навіть у сховищі чуєте звуки вибухів, а не взривів, і сильно налякалися, настрашилися, а не іспугалися, краще не висловлюйте скарги на зразок "Та це жах". І тим більше не вживайте суржикове слово "ужас".

унічтожити;

работає ППО;

защитники українського неба;

Краще подякуйте захисникам українського неба, які знищили ворожі ракети, і не майте сумнівів, що наша ППО працює вельми добре. Також викиньте зі свого лексикону такі суржикові слова як "защитники", "унічтожити", "работає".