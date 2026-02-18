Укр Рус
Освіта Саморозвиток Що таке "свічадо": у чому мовна таємниця цього давнього слова
18 лютого, 13:04
Що таке "свічадо": у чому мовна таємниця цього давнього слова

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "свічадо" в українській мові означає дзеркало або відшліфовану поверхню, що відображає предмети, але також може позначати підвісний свічник для багатьох свічок.
  • Походження слова пов'язане з коренем "свіч-", що означає світло, і вважається, що воно запозичене з польської мови як zwierciadło.

Не може не тішити, що українці читають багато літератури, зокрема української класики. І додатково, у словниках, дізнаються значення слів, які не розуміють і зараз уже є архаїзмами.

Яке значення у слова "свічадо", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що означає слово – свічадо?

Сьогодні в Україні з'явилося дуже багато цікавої та якісної літератури – це і про якісний переклад, і про цікавий дизайн книг та ілюстрації.

І все більше читачів та поціновувачів літератури, які збирають власні бібліотеки та роблять огляди в соціальних мережах на книги.

Цікавим явищем стало перепрочитання та переосмислення української класики, зокрема і через мову написання твору. У них ми можемо побачити слова, які зараз уже вважаються архаїзмами та не завжди зрозумілі сучасній молоді.

Подібні мовні способи використовують і цьогочасні письменники, які часто вдаються до автентичних слів та діалектизмів. Та навіть переклади іноземних творів адаптують таким чином.

Такі ситуації породжують цікаві пошуки читачів. Зокрема, в одній з відомих мереж можна натрапити на опис ситуації, коли з одного невеликого речення довелося шукати три слова у словниках, щоб зрозуміти їх значення і контекст розповіді. І до цих слів не завжди є "зноски" з поясненням їх значення.

Скриншот з бесіди про слова / Тhreads

Серед таких незрозумілих слів – свічадо. Не усі знають його значення, а їх у словниках – два.

Свічадо – іменник середнього роду, це поетичне слово можна вважати архаїзмом. А позначають ним найчастіше – дзеркало чи люстерко. Або ж відшліфовану поверхню, що відображає предмети – навіть водна поверхня.

Саме у такому значенні слово можна знайти у літературі:

  • Леся Українка: "Донна Анна… перебирає у скриньці коштовні прикраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо".
  • Дмитро Павличко: "Ми допливли сюди, де граби відбились у свічаді вод".
  • "Удалині видніється крихітне, мов блакитне свічадо, озерце". (з газети)

Інше ж значення слова – підвісний свічник для багатьох свічок, сучасні люстри-світильники. І часто, для свічника, можна зустріти варіант – "свічадло".

  • "Все тут було, як і колись: у сінях і переходах стояли важкі світильники, під стелею висіли свічада, камінь підлоги витертий був до блиску тисячами ніг". (Семен Скляренко).

Тому у творі його значення уже варто розуміти з контексту та змісту.

Саме ж слово походить від кореня "свіч-", пов’язаного зі світлом. Первісно воно означало предмет, що "світить" або "відбиває світло", бо маємо інші слова з цим коренем – "свіча", "свічка", "свічник".

Вважається, що слово "свічадо", як позначення дзеркала, запозичене з польської мови – zwierciadło та зазнало трансформації.

У поетичному вжитку "свічадо" стало символом віддзеркалення – як зовнішнього, так і внутрішнього – погляд людини, душа людини, істина. Тобто, виступає метафорою філософського та поетичного бачення:

  • Григорій Сковорода: "Найбільше ж не подобається нам свічадо душі твоєї…" 

У різних контекстах "свічадо" має такі відповідники: 

  • дзеркало (нейтральне),
  • верцадло (застаріле),
  • люстро (діалектне),
  • люстерко (маленький предмет),
  • трюмо (високе дзеркало на ніжках).

Цей обов'язковий предмет цьогочасного інтер'єру та жіночої сумочки, можна назвати як дзеркалом, так і – свічадом. Одже, значення слова ви точно знали, але просто не чули такого слова. А тепер знаєте і користуйтеся ним навіть у щоденних розмовах. 

Цю назву ще можна зустріти як власну, "Свічадо" – як назву видавницва, творчих співочих колективів, тематичних зустрічей, клубів.

В українській мові ще чимало слів, які ми забули чи нас змусили забути. І такі добірки слів мовознавців 24 Канал пропонує читачам, як-от – що таке, обава і кухта.

Вивчайте українські слова та говоріть українською!