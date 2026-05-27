Освіта в Україні Організуйте незабутнє свято: цікаві сценарії з нагоди свята Останнього дзвоника
27 травня, 17:40
Організуйте незабутнє свято: цікаві сценарії з нагоди свята Останнього дзвоника

Марія Волошин
У школах України невдовзі пролунає останній дзвоник. Його учні у різних кутках України почують у різні дати.

Здебільшого навчання у школах де-факто закінчиться наприкінці травня. Тож 24 Канал пропонує сценарії для святкування свята Останнього дзвоника. 

Які сценарії на свято Останнього дзвоника втілити у життя?

Останній дзвоник – свято, яке люблять діти, батьки та вчителі. Адже воно не лише сповіщає про завершення навчального року та початок канікул, а й дає змогу знову зустрітися усім разом та подякувати вчителям і батькам за терпіння та знання. 

Тож напередодні цього дня пропонуємо цікаві сценарії для втілення у життя. 

Батьки, учителі та учні збираються разом для вітань на шкільному подвір'ї у час найкрасивішого, найочікуванішого шкільного свята – свята Останнього дзвоника. Також з нагоди закінчення чергового навчального року. Ведучий сповіщає, що за доброю традицією вони зібралися дружною шкільною родиною, щоб відсвяткувати радість наближення канікул і задоволення від зробленого за рік, гордість за досягнуті успіхи і сум від розставання випускників зі школою.

Це також цікавий, креативний, душевний та чуттєвий сценарій свята. А це головне, що потрібно для вдалого свята Останнього дзвоника, адже воно, яке має торкнутися душі кожного його учасника – учнів, одинадцятикласників, батьків, вчителів та гостей.

Це також цікавий та урочистий сценарій з нагоди свята. Свято Останнього дзвоника знаменує закінчення навчального року, прощання з рідною школою та перехід на новий етап життя.

Цей сценарій згодить класному керівникові 11 класу. Також його можуть використовувати класні керівники, педагоги-організатори при підготовці свята Останнього дзвоника. Містить додатки (виступ випускників, батьків, першокласників).

А цей незвичний сценарій дасть можливість провести свято у стилі авіаподорожі. Пасажирам радять взяти зі собою лише хороший настрій, а поганий залишити у відділі "Втрачені речі". 

Під час підготовки новини використовували такі джерела: "На Урок", "Всеосвіта". 

Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва?

  • У кінці травня у школах України лунатиме останній дзвоник. Київські школярі його почують 29 травня.

  • У червні у школи проводитимуть додаткові заняття. 

  • Документи про освіту у школах Києва планують видавати з урахуванням безпекових вимог у червні. 

