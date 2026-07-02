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Освіта Освіта в Україні Можете не скласти іспит: як діяти у разі технічних труднощів на НМТ
2 липня, 11:09
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Оновлено - 11:10, 2 липня

Можете не скласти іспит: як діяти у разі технічних труднощів на НМТ

Марія Волошин

Учасниця національного мультитесту із Вінниці під час основної сесії заявила про технічні труднощі на тестуванні. Це могло коштувати їй вступу.

Після розголосу їй все ж дозволили скласти тест. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, як діяти у разі таких труднощів на мультитесті.

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Як діяти на НМТ у разі технічних труднощів

Вакуленко каже, що є стандартний алгоритм. 

Потрібно підняти руку і просити інструктора про допомогу. Наприклад, не працює мишка, висне програма тощо,
 – уточнює вона. 

І додає: якщо з якоїсь причини він не може допомогти або не знає, як допомогти, треба писати заяву про порушення процедури. 

Це одразу буде заява про участь у додатковій сесії, в якій ви все описуєте, 
– зазначає очільниця Центру.

А от з'ясувати обставини якихось подій, які вже відбулися, за словами Вакуленко, після проходження оцінювання, коли учасник вже отримав  результат і згадав, що у вас багато було технічних проблем, неможливо.

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Коли буде додаткова сесія 

Тестування відбувається у межах основної та додаткової сесії. Основна тривала з 20 травня до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня.

Офіційні результати тестування основної сесії розмістять у персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня. Частина учасників вже отримала свої результати.

Офіційні результати учасники додаткової сесії отримають у персональних кабінетах до 29 липня 2026 року.

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Останні новини про НМТ – 2026:

Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування. Також ми писали:

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