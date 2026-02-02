Обсяги тестів НМТ-2026 з двох предметів змінили
- У 2026 році обсяги тестів національного мультитесту з двох предметів змінили.
- Тест НМТ з хімії міститиме 24 завдання замість 30, а тест з фізики – 22 завдання замість 20.
Обсяги тестів національного мультитесту з двох предметів змінили. Мовиться про фізику та хімію.
Відповідні зміни містить загальна характеристика предметних тестів НМТ. Її затвердив Український центр оцінювання якості освіти.
Дивіться також Які теми та завдання будуть на НМТ-2026 з української мови
Які зміни у тестах НМТ у 2026 році?
Тест НМТ з хімії у 2026 році міститиме меншу кількість завдань. Тест з фізики натомість навпаки стане трохи довшим.
Так, тест НМТ з хімії стане коротшим на 6 завдань – цьогоріч їх буде 24 замість 30 у попередні роки.
Тест міститиме на 4 завдання менше з вибором 1 правильної відповіді з кількох запропонованих, а також менше на 2 завдання відкритого типу.
Цікаво! УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів.
А от тест з фізики стане довшим на 2 питання: міститиме 22 завдання, а не 20, як у попередні роки.
Відповідно до характеристики тесту, додадуть два завдання на вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Для того, щоб отримати право вступати до вишів, абітурієнти повинні набрати як мінімум 5 тестових балів з цих предметів з можливих 32.
Дивіться також Де абітурієнтам знайти демонстраційні тести НМТ-2026
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
- Він складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
- Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
- Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
- Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
- Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.