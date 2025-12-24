Президент України Володимир Зеленський розкрив зміст усіх 20 пунктів базового документа про закінчення війни. У мирному плані мовиться і про освіту.

Деталі глава Української Держави розкрив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. За його словами, це політичний документ між Україною, США, Європою і Росією.

Що прописали у мирному плану про освіту?

У плані мовиться про те, що Україна та Росія зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, які сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна також запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Зеленський зазначив, що, оскільки Україна рухається до вступу у ЄС, то і запроваджуватиме всі правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

І вони це теж хай запроваджують – якщо наважаться. Бо сьогодні цього в Росії немає – немає такої реальної поваги до релігійних та мовних меншин,

– акцентував глава нашої держави.

Що загалом передбачає документ?