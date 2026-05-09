Не "хто крайній" і "купляйте": як правильно українською говорити про торгівлю
- 24 канал у рубриці "Антисуржик" розповідає, як правильно говорити українською на різні теми.
- Цього разу – на тему торгівлі. Тут, зокрема, про правильне вживання термінів "ярмарок" чи"ярмарка", "купувати" чи "купляти" тощо.
Суржик вже встиг проникнути у всі сфери нашого життя. При цьому може суттєво псувати мовлення та "викривлювати" розповідь мовців.
Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає виявляти і "знешкоджувати" суржик. Цього разу підкажемо, де він "заховався" у темі торгівлі.
Коли День торгівлі?
9 травня цьогоріч відзначають Всесвітній день справедливої торгівлі. Цей день припадає щороку на другу суботу травня. Його започаткували, зокрема, з метою підтримки малих виробників.
Цей день також нагадує про виклики та труднощі, з якими постійно стикаються підприємці та виробники продукції. Вони змушені адаптуватися до нових умов та створювати нові моделі взаємодії із покупцями.
Зауважимо при цьому, що День працівників торгівлі у нашій державі щороку відзначають в останню неділю липня.
Як українською розповісти про торгівлю?
У сто двадцять другій добірці підкажемо, які слова на тему торгівлі ви можете вживати неправильно. Також допоможемо їх виправити.
- Магазин відкритий – магазин відчинений;
- закритий – зачинений;
- відчинять з обіду – відчинять після обіду;
- у продажі – у продажу;
Відомий український мовознавець Олександр Пономарів писав, що слово "продаж" не має множини. Тому правильно казати так: директор із продажу, а не "директор із продажів".
Купля-продажа – купівля-продаж;
заказати – замовити;
Цікаво! В українській мові є слово "заказати", але не на позначення замовлення. Основне його значення таке: не дозволяти робити що-небудь; забороняти.
- Продавщиця – продавчиня;
- очередь – черга;
- хто крайній – хто останній;
Редакторка Ольга Мороз пише: спитати "хто крайній у черзі?" – неправильно. Треба спитати "хто останній у черзі?". Так:
останній – той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій;
крайній – той, що скраю.
За її словами, "крайній" замість "останній" найчастіше вживають у війську, бо уникають слова "останній" через забобони.
Ярмарка чи ярмарок?
У Словнику української мови є слово "ярмарок" – це торг, який влаштовують регулярно, в певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів. Воно має німецьке походження.
Натомість слово "ярмарка" є в російській мові. Тому варто віддавати перевагу нашому "ярмарку".
Купувати чи купляти?
Купляти – купувати;
Зауважимо, що доволі поширеною помилкою є вживання слова "купляти". Правильно казати "купувати".
- розщитатися – розрахуватися;
- виручка – виторг;
- купити в розсрочку – купити на виплат;
- оптом – гуртом;
- оптовий магазин – гуртівня;
- наложенный платеж – післяплата;
- в розницю – уроздріб;
Ресурс Mova.in.ua зазначає, що слова "оптом" і "в розницю" – росіянізми. Тому їх вживати не варто.
Личить чи пасує?
- Вам йде – вам пасує чи личить;
Професор Пономарів зазначав, що в нашій мові є і "личить", і "пасує". При цьому уточнив:
пасувати – бути прийнятним, годитися, відповідати;
личити має два значення: перше – те саме, що й у слова пасувати; друге – відповідати встановленим правилам, звичаям.
- по розміру – за розміром;
- мєлоч – дрібні гроші;
- скільки стОїть – скільки коштує;
- звєсити – зважити;
- на вєсах – на вагах;
- грам – грамів;
- три кілограма – три кілограми;
Зверніть увагу! При числівниках два (дві), три, чотири у називному та знахідному відмінках вживаються іменники у формі називного відмінка множини.
Кульок, пакет чи сумка-кравчучка?
- Кульок – пакет;
Слово "кульок" також є цікавим в українській мові. Його можна знайти у словниках, але мовознавці не радять його вживати на позначення тари. Причина – запозичення із російської мови. Можна натомість казати так:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Мовознавці при цьому кажуть, що розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.
Цікаво В Академічному тлумачному словнику є слово "кульок" як синонім до "кулик".
- Сумка-кравчучка – сумка-візок;
Досі в Україні можна побачити, як літні люди ходять на ринок із сумками-візками. У народі їх називають "кравчучками".
Кравчу́чка – поширена в Україні розмовна назва візка для ручного перевезення вантажів, зробленого у вигляді L-подібної металевої рами з двома колесами.
Ці сумки стали творінням авіатора Олексія Сергеєва. Сумка була дуже популярною у 1990-х роках. Візок назвали на честь першого президента України, за правління якого українці жили скрутно. Це слово стало чи не головним неологізмом незалежної України, пише "Локальна історія".
Сумка-візок ("кравчучка") Фото: Prom
Як правильно українською говорити про транспорт?
Мовні покручі можна почути і на тему транспорту. Зокрема, не варто казати так:
- остановка – зупинка;
- общественний транспорт – громадський транспорт тощо.
А от слово "шофер" може здатися суржиковим. Однак це не так. Слова "водій" і "шофЕр" – рівнозначні. Але "водій" має давнє походження й ширше значення в сучасній українській мові.