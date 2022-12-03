"Головне – не панікувати": які продукти покласти у тривожний рюкзак дитини

Під час війни тривоги, відключення світла, атаки на критичну інфраструктуру стали для українців вже буденними викликами. Ми щоденно зіштовхуємося із невизначеністю та необхідністю бути готовим до будь-чого.

Головне при цьому – не панікувати та мати чіткий алгоритм дій на будь-який випадок. Особливо це стосується батьків, адже вони відповідають ще й за безпеку своїх дітей.

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Які продукти покласти у тривожний рюкзак дитини

МОЗ разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем підготували перелік продуктів, які дитина має мати з собою. При цьому, щоб вона отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1 – 2 доби. Напої

Для дітей молодшого шкільного віку варто покласти 1 – 1,5 літра чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5 – 2 літри.

Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мілілітрів на добу;

пастеризовані молочні напої – 400 – 500 мілілітрів на добу. Консервовані продукти

бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 грамів на добу;

консервовані фрукти – 200 грамів на добу;

м'ясні консерви із кашею – 300 грамів на добу;

рибні консерви – 200 грамів на дві доби;

згущене молоко – 200 грамів на дві доби. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50 – 100 грамів на день;

хліб цільнозерновий – 50 – 100 грамів на день;

батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30 – 60 грамів на день;

горіхи або насіння – 50 грамів на день. Овочі і фрукти

почищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200 – 300 грамів на день;

вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100 – 200 грамів на день. Сухі продукти

сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна – дві порції на день;

сухофрукти – 50 – 100 грамів на день;

чай – один – два пакетики на день.

Оброблені м'ясні вироби та твердий сир

ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 грамів на день;

твердий сир – 50 грамів на день. Солодощі

цукор або мед – до 25 грамів на день;

шоколад – до 25 грамів на день.

Які продукти покласти дитині у тривожний рюкзак / МОЗ

При цьому у МОЗ наголошують: такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Варто орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності.

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