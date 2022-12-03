Головне при цьому – не панікувати та мати чіткий алгоритм дій на будь-який випадок. Особливо це стосується батьків, адже вони відповідають ще й за безпеку своїх дітей.
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Які продукти покласти у тривожний рюкзак дитини
МОЗ разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем підготували перелік продуктів, які дитина має мати з собою. При цьому, щоб вона отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1 – 2 доби.
Напої
- Для дітей молодшого шкільного віку варто покласти 1 – 1,5 літра чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5 – 2 літри.
- Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мілілітрів на добу;
- пастеризовані молочні напої – 400 – 500 мілілітрів на добу.
Консервовані продукти
- бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 грамів на добу;
- консервовані фрукти – 200 грамів на добу;
- м'ясні консерви із кашею – 300 грамів на добу;
- рибні консерви – 200 грамів на дві доби;
- згущене молоко – 200 грамів на дві доби.
Цільнозернові продукти, горіхи та насіння
- несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50 – 100 грамів на день;
- хліб цільнозерновий – 50 – 100 грамів на день;
- батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30 – 60 грамів на день;
- горіхи або насіння – 50 грамів на день.
Овочі і фрукти
- почищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200 – 300 грамів на день;
- вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100 – 200 грамів на день.
Сухі продукти
- сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна – дві порції на день;
- сухофрукти – 50 – 100 грамів на день;
- чай – один – два пакетики на день.
Оброблені м'ясні вироби та твердий сир
- ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 грамів на день;
- твердий сир – 50 грамів на день.
Солодощі
- цукор або мед – до 25 грамів на день;
- шоколад – до 25 грамів на день.
Які продукти покласти дитині у тривожний рюкзак / МОЗ
При цьому у МОЗ наголошують: такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Варто орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності.
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Які продукти не можна давати школярам
- Відомий український кулінар Євген Клопотенко радить давати дитині замість фруктових йогуртів, натуральний йогурт зі свіжими, замороженими чи сушеними фруктами, а також мед.
- Готові фруктові йогурти у банках, нагадує він, містять забагато цукру та крохмалю.
- Магазинні солодощі також не варто їсти дітям. Якщо хочете потішити свого учня ласощами, приготуйте їх самостійно.
- ️Солодка газована вода також є невидимим ворогом дитини. Адже ви не усвідомлюєте, що школяр споживає величезну кількість цукру.
- Т️акож варто їсти більше білого нежирного м'яса і менше жирного червоного.
- Організм дитини легше його засвоюватиме.
- При цьому м'ясо пробуйте не смажити, а запікати.