Главное при этом не паниковать и иметь четкий алгоритм действий на любой случай. Особенно это касается родителей, ведь они отвечают за безопасность своих детей.

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Какие продукты положить в тревожный рюкзак ребенка

Минздрав вместе с главой ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом подготовили перечень продуктов, которые ребенок должен иметь с собой. При этом чтобы она получала полноценный рацион в расчете на 1 – 2 суток.

Напитки

  • Для детей младшего школьного возраста следует положить 1 – 1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям старшего возраста – 1,5 – 2 литра.
  • Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 миллилитров в сутки;
  • пастеризованные молочные напитки – 400 – 500 миллилитров в сутки.

Консервированные продукты

  • бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 граммов в сутки;
  • консервированные фрукты – 200 г в сутки;
  • мясные консервы с кашей – 300 граммов в сутки;
  • рыбные консервы – 200 граммов в двое суток;
  • сгущенка – 200 граммов на двое суток.

Цельнозерновые продукты, орехи и семена

  • несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50 – 100 граммов в день;
  • хлеб цельнозерновой – 50 – 100 граммов в день;
  • батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30 – 60 граммов в день;
  • орехи или семена – 50 граммов в день.

Овощи и фрукты

  • почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200 – 300 г в день;
  • вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100 – 200 г в день.

Сухие продукты

  • сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна – две порции в день;
  • сухофрукты – 50 – 100 граммов в день;
  • чай – один – два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

  • колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 граммов в день;
  • твердый творог – 50 граммов в день.

Сладости

  • сахар или мед – до 25 граммов в день;
  • шоколад – до 25 граммов в день.
Какие продукты положить ребенку в тревожный рюкзак

Какие продукты положить ребенку в тревожный рюкзак / Минздрав

При этом в Минздраве отмечают: такой список продуктов обобщен, а их количества – усредненные. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.

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Какие продукты нельзя давать школьникам

  • Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко советует давать ребенку вместо фруктовых йогуртов натуральный йогурт со свежими, замороженными или сушеными фруктами, а также мед.
  • Готовые фруктовые йогурты в банках, напоминает он, содержат слишком много сахара и крахмала.
  • Магазинные сладости тоже не стоит есть детям. Если хотите порадовать своего ученика лакомством, приготовьте его самостоятельно.
  • ️Сладкая газировка также является невидимым врагом ребенка. Вы ведь не осознаете, что школьник потребляет огромное количество сахара.
  • Также следует есть больше белого нежирного мяса и меньше жирного красного.
  • Организм ребенка будет легче его усваивать.
  • При этом мясо пробуйте не жарить, а запекать.