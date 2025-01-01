Зачарують кожного: які смачні слова додати до свого щоденного мовлення
В українській мові є чимало автентичних та красивих слів. Тож варто щодня урізноманітнювати ними своє мовлення.
Зокрема, варто вивчати цікаві старовинні словечка. 24 Канал з посиланням на "Освіторію" підкаже декілька таких смачних слів на щодень.
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Які цікаві слова варто запам'ятати
Якщо ви хочете оригінально розповісти про щось смачне, можете сміливо вживати такі питомі українські слова:
- Кремзлики – деруни;
- Сирівець – хлібний квас;
- Студенець – холодець;
- Бабка – запіканка (переважно з круп або сиру);
- Вертун – штрудель;
- Садовина – фрукти;
- Городина – овочі;
- Готовизна – запаси харчів.
Зауважимо, ці слова можуть мати й інші значення.
Цікаво! Українська мова у минулому сторіччі зазнала значних трансформацій під тиском російської. Чимало слів посіпаки радянської влади викреслили зі словників та заборонили. Тож пропонуємо ще 5 колоритних, але забутих українських слів.
Також пропонуємо такі незвичні дитячі слова:
- Писклятко – маленька дитина;
- Витребеньки – примхи, забаганки;
- Баляндраси – пусті та веселі розмови про щось незначне;
- Чеберяти – швидко рухати ногами;
- По грі – гра закінчилась;
- Назвисько – кличка.
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