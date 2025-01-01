Зачарують кожного: які смачні слова додати до свого щоденного мовлення

В українській мові є чимало автентичних та красивих слів. Тож варто щодня урізноманітнювати ними своє мовлення.

Зокрема, варто вивчати цікаві старовинні словечка. 24 Канал з посиланням на "Освіторію" підкаже декілька таких смачних слів на щодень.

Дивіться також 8 мелодійних українських слів, які росіяни не зрозуміють

Які цікаві слова варто запам'ятати

Якщо ви хочете оригінально розповісти про щось смачне, можете сміливо вживати такі питомі українські слова:

Кремзлики – деруни;

Сирівець – хлібний квас;

Студенець – холодець;

Бабка – запіканка (переважно з круп або сиру);

Вертун – штрудель;

Садовина – фрукти;

Городина – овочі;

Готовизна – запаси харчів.

Зауважимо, ці слова можуть мати й інші значення.

Цікаво! Українська мова у минулому сторіччі зазнала значних трансформацій під тиском російської. Чимало слів посіпаки радянської влади викреслили зі словників та заборонили. Тож пропонуємо ще 5 колоритних, але забутих українських слів.

Також пропонуємо такі незвичні дитячі слова:

Писклятко – маленька дитина;

Витребеньки – примхи, забаганки;

Баляндраси – пусті та веселі розмови про щось незначне;

Чеберяти – швидко рухати ногами;

По грі – гра закінчилась;

Назвисько – кличка.

Раніше ми також пропонували вам 7 цікавих фразеологізмів, якими ви вразите співрозмовників. Про це читайте за посиланням.