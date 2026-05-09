Не "цвєти", "откритка" і "подарок": як красиво говорити про привітання з Днем матері

Привітання – це не лише квіти чи дарунок, а передусім слово, яке має силу зігріти й підтримати. І важливо говорити їх українською, без кальок і чужих форм, бо саме автентичні слова несуть красу, тепло й нашу культурну пам’ять.

24 Канал пропонує добірку слів, які найчастіше калькують, на тему святкової лексики.

Як говорити правильно святкову термінологію?

Культура привітання та відповідна лексика – це теж частина мовної культури. Та часто навіть у щирих привітаннях ми несвідомо вживаємо русизми або мовні кальки: "цвєти", "откритка", "подарок", "поздравляю". Звичні у побуті слова поступово витісняють красиву українську лексику, хоча наша мова має безліч питомих, мелодійних відповідників, які можна знайти у словниках.

Саме тому День матері – гарна нагода не лише сказати мамі теплі слова, а й зробити це красиво та по-українськи.

Не робіть більше помилок у цих словах:

не цвєти – а квіти : букет чи оберемок квітів,

: букет чи оберемок квітів, не откритка – а листівка, відкритка, картка ,

, не празднік – а свято ,

, не подарок – а подарунок, дарунок, презент ,

, не поздравления – а вітання чи поздоровлення : "Вітаю з Днем матері!",

: "Вітаю з Днем матері!", не пожелание – а побажання ,

, не внимание – а увага ,

, не уважение – а повага.

В українській мові ми маємо слова "вітаємо" і "поздоровляємо", а тому можна сказати:

щирі вітання ;

теплі побажання ;

слова вдячності.

А замість шаблонних фраз можна використати теплі українські вислови, які звучать щиро, природно й по-особливому тепло:

Дякую за материнське тепло й любов.

Нехай у вашому домі панують затишок і радість.

Ваші руки – найніжніші у світі.

Материнське серце – невичерпне джерело любові.

Низький уклін усім матерям!

День матері – це не лише про квіти, листівки та подарунки. Це насамперед про любов, вдячність і теплі слова, сказані найріднішій людині. І навіть найменше привітання стає теплішим, коли в ньому звучать питомі українські слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".