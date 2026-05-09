Освіта Саморозвиток Не "цвєти", "откритка" і "подарок": як красиво говорити про привітання з Днем матері
9 травня, 12:07
Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова має мелодійні відповідники до русизмів, які використовують у привітаннях, такі як "квіти" замість "цвєти" та "листівка" замість "откритка".
  • Висловлювання на День матері можуть включати щирі вітання і теплі побажання, використовуючи питомі українські слова.
Привітання – це не лише квіти чи дарунок, а передусім слово, яке має силу зігріти й підтримати. І важливо говорити їх українською, без кальок і чужих форм, бо саме автентичні слова несуть красу, тепло й нашу культурну пам’ять.

24 Канал пропонує добірку слів, які найчастіше калькують, на тему святкової лексики.

Як говорити правильно святкову термінологію?

Культура привітання та відповідна лексика – це теж частина мовної культури. Та часто навіть у щирих привітаннях ми несвідомо вживаємо русизми або мовні кальки: "цвєти", "откритка", "подарок", "поздравляю". Звичні у побуті слова поступово витісняють красиву українську лексику, хоча наша мова має безліч питомих, мелодійних відповідників, які можна знайти у словниках.

Саме тому День матері – гарна нагода не лише сказати мамі теплі слова, а й зробити це красиво та по-українськи.

Не робіть більше помилок у цих словах:

  • не цвєти – а квіти: букет чи оберемок квітів,
  • не откритка – а листівка, відкритка, картка,
  • не празднік – а свято,
  • не подарок – а подарунок, дарунок, презент,
  • не поздравления – а вітання чи поздоровлення: "Вітаю з Днем матері!",
  • не пожелание – а побажання,
  • не внимание – а увага,
  • не уважение – а повага.

В українській мові ми маємо слова "вітаємо" і "поздоровляємо", а тому можна сказати:

  • щирі вітання

  • теплі побажання;

  • слова вдячності.

А замість шаблонних фраз можна використати теплі українські вислови, які звучать щиро, природно й по-особливому тепло:

  • Дякую за материнське тепло й любов.
  • Нехай у вашому домі панують затишок і радість.
  • Ваші руки – найніжніші у світі.
  • Материнське серце – невичерпне джерело любові.
  • Низький уклін усім матерям!

День матері – це не лише про квіти, листівки та подарунки. Це насамперед про любов, вдячність і теплі слова, сказані найріднішій людині. І навіть найменше привітання стає теплішим, коли в ньому звучать питомі українські слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".

