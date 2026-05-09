Не "цвєти", "откритка" і "подарок": як красиво говорити про привітання з Днем матері
- Українська мова має мелодійні відповідники до русизмів, які використовують у привітаннях, такі як "квіти" замість "цвєти" та "листівка" замість "откритка".
- Висловлювання на День матері можуть включати щирі вітання і теплі побажання, використовуючи питомі українські слова.
Привітання – це не лише квіти чи дарунок, а передусім слово, яке має силу зігріти й підтримати. І важливо говорити їх українською, без кальок і чужих форм, бо саме автентичні слова несуть красу, тепло й нашу культурну пам’ять.
24 Канал пропонує добірку слів, які найчастіше калькують, на тему святкової лексики.
Як говорити правильно святкову термінологію?
Культура привітання та відповідна лексика – це теж частина мовної культури. Та часто навіть у щирих привітаннях ми несвідомо вживаємо русизми або мовні кальки: "цвєти", "откритка", "подарок", "поздравляю". Звичні у побуті слова поступово витісняють красиву українську лексику, хоча наша мова має безліч питомих, мелодійних відповідників, які можна знайти у словниках.
Саме тому День матері – гарна нагода не лише сказати мамі теплі слова, а й зробити це красиво та по-українськи.
Не робіть більше помилок у цих словах:
- не цвєти – а квіти: букет чи оберемок квітів,
- не откритка – а листівка, відкритка, картка,
- не празднік – а свято,
- не подарок – а подарунок, дарунок, презент,
- не поздравления – а вітання чи поздоровлення: "Вітаю з Днем матері!",
- не пожелание – а побажання,
- не внимание – а увага,
- не уважение – а повага.
В українській мові ми маємо слова "вітаємо" і "поздоровляємо", а тому можна сказати:
щирі вітання;
теплі побажання;
слова вдячності.
А замість шаблонних фраз можна використати теплі українські вислови, які звучать щиро, природно й по-особливому тепло:
- Дякую за материнське тепло й любов.
- Нехай у вашому домі панують затишок і радість.
- Ваші руки – найніжніші у світі.
- Материнське серце – невичерпне джерело любові.
- Низький уклін усім матерям!
День матері – це не лише про квіти, листівки та подарунки. Це насамперед про любов, вдячність і теплі слова, сказані найріднішій людині. І навіть найменше привітання стає теплішим, коли в ньому звучать питомі українські слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".