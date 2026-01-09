Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2026 році
- Творчі конкурси для вступу до вишів у 2026 році відбуватимуться в очному форматі з обов'язковою відеофіксацією.
- Виняток зроблять для військових та абітурієнтів з окупованих територій або тих, хто складав НМТ за кордоном.
Вступники до вишів, які повинні будуть цьогоріч скласти творчий конкурс, проходитимуть його лише в очному форматі. При цьому з обов'язковою відеофіксацією.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на норму у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році. Його оприлюднило Міністерство освіти і науки України.
Як відбуватиметься творчий конкурс у 2026 році?
Мовиться про конкурси творчих або фізичних здібностей, які передбачає вступ на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.
Виняток зроблять для вступників, які є військовими, перебувають на тимчасово окупованій території або складали НМТ у 2026 році за кордоном.
Лише такі вступники зможуть пройти творчий конкурс дистанційно. Однак також з відеофіксацією.
Творчий конкурс для кожного вступника відбуватиметься у межах одного дня. Результат оцінювання мають оприлюднити не пізніше ніж наступного дня.
У МОН акцентували, що використання очного формату проведення конкурсу та обов'язкова відеофіксація дозволить подолати проблему непрозорості конкурсів та покращити довіру до системи вступу.
Які ще зміни запропонувало МОН у Порядку?
Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:
- збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
- зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
- підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
- виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
- запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.