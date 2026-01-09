Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2026 році

Вступники до вишів, які повинні будуть цьогоріч скласти творчий конкурс, проходитимуть його лише в очному форматі. При цьому з обов'язковою відеофіксацією.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на норму у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році. Його оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Як відбуватиметься творчий конкурс у 2026 році?

Мовиться про конкурси творчих або фізичних здібностей, які передбачає вступ на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.

Виняток зроблять для вступників, які є військовими, перебувають на тимчасово окупованій території або складали НМТ у 2026 році за кордоном.

Лише такі вступники зможуть пройти творчий конкурс дистанційно. Однак також з відеофіксацією.

Творчий конкурс для кожного вступника відбуватиметься у межах одного дня. Результат оцінювання мають оприлюднити не пізніше ніж наступного дня.

У МОН акцентували, що використання очного формату проведення конкурсу та обов'язкова відеофіксація дозволить подолати проблему непрозорості конкурсів та покращити довіру до системи вступу.

Які ще зміни запропонувало МОН у Порядку?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: