Вціліла лише Венера: в Академії імені Бойчука показали, який має вигляд заклад після "прильоту"

Вранці окупанти запустили балістику по Києву. Уламки збитих ракет значно пошкодили приміщення Київської академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука.

Викладачі і студенти показали, який вигляд мають приміщення навчального закладу після ракетного удару. Так, внаслідок атаки там вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

Дивіться також Наші діти бігли до укриттів під ракетами: Кулеба звернувся до Заходу із терміновою заявою

"Врятувало диво"

Один із викладачів в Академії імені Бойчука Мирослав Вайда розповів, що на момент влучання він проводив заняття з живопису для першокурсників в 45-тій майстерні.

Художник показав, що сталося із кабінетом після "прильоту". На кадрах видно розбиті вікна, побиту стелю та всипану склом підлогу.

Наслідки падіння уламків на художню академія в Києві / Фото Мирослав Вайда

Нас врятувало диво і те що ми встигли вчасно впасти на підлогу,

– написав у Facebook Вайда.

"Скульптури полетіли нам на голови"

Ще одна викладачка академії поспілкувалася із журналістами. Жінка розповіла, що під час вибухів у закладі проходили пари. В укритті ні вчителі, ні студенти спуститися не встигли.

Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками,

– сказала викладачка

Вона також зазначила, що одна з постраждалих – лаборантка кафедри живопису, її госпіталізували.

Студентка закладу 19-річна Софія опублікувала фото аудиторії із підписом "Ось який вигляд має клас, де я регулярно малюю".

Клас малювання в академії Бойчука після ракетного удару / Фото @Joviii

Удар по Києву 25 березня: що відомо