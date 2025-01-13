"Чую все більше російської": найкращий вчитель України розповів про мовну тенденцію у школі

Учні в Україні дедалі частіше спілкуються російською мовою на перервах. Натомість повинні говорити українською.

Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів, як змінюється мовна картина серед учнів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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Якою мовою спілкуються учні на перервах

Пройдаков зауважив: найбільший період українізації, коли діти у школі говорили українською, це пізня весна – осінь 2022 року.

Далі я став помічати, як навколо мене знову стає досить багато російської. Наприклад, йдеш зараз на перерві і чуєш, як учні старших класів, граючи в настільний теніс, спілкуються між собою нею. Я можу підійти, поговорити з ними українською, почути у відповідь теж українську, але щойно я іду – вони знову між собою переходять на російську,

– розповів педагог.

І додав: підозрює, що такою мовою вони спілкуються з рідними. Адже якщо в сім'ї спілкуються російською, то діти нею говорять і в своєму оточенні. Зауважимо, вчителює Пройдаков у Києві.

У дітей менших класів інакша ситуація. Вони ростуть вже у трішки інших реаліях – реаліях великої війни. І, можливо, більш свідомо відчувають все те, що відбувається,

– каже вчитель.

Цікаво! Артур Пройдаков розповідав в інтерв'ю 24 Каналу, як реагують учні на його зауваження не спілкуватися російською мовою у школі.

Пройдаков при цьому переконаний, що для успішного майбутнього дитини в Україні українська мова має бути пріоритетною в її вихованні.

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Ви також можете прочитати більше про українізацію та перехід на українську мову в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.