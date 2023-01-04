Кількість дітей ще зросла: скільки школярів з України перебуває за кордоном

За кордоном збільшилась кількість школярів з України. З початку цього навчального року ця цифра зросла на близько 10 тисяч.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що на початок січня 2023 року за кордоном перебуває близько 500 тисяч українських школярів. При цьому станом на 1 вересня 2022 року таких було 488 тисяч.

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Скільки українських школярів перебуває за кордоном

Шкарлет розповів, що перший семестр навчального року в Україні закінчили 4 мільйони учнів.

Однак багато школярів на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях. Ще близько 500 тисяч – за кордоном.

За словами очільника МОН, ані батьки, ані діти не хочуть залишати навчання в закладах освіти України. Тож їм надають таку можливість.

У нас є міжнародна українська школа, яка дозволяє за місцем перебування за кордоном навчатися в асинхронному режимі",

– додав Шкарлет.

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Які навички опанували українські школярі за кордоном

На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:

фінансової та комп'ютерної грамотності;

емоційного інтелекту;

ефективної комунікації;

креативного мислення;

лідерства;

стресостійкості;

гнучкості в ухваленні рішень.

Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.