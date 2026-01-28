Укр Рус
28 січня, 17:38
2

Учні можуть не відвідувати уроки християнської етики: в якому разі це можливо

Марія Волошин
Основні тези
  • Уроки християнської етики в комунальних школах можливі лише за згодою батьків.
  • В іншому разі дитина може їх не відвідувати, каже освітній омбудсмен Надія Лещик. 

У комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків. В іншому разі дитина може їх не відвідувати.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" заявила освітній омбудсмен Надія Лещик. І додала, що Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти.

Чому учні можуть не відвідувати уроки етики?

Лещик зауважила: у комунальних закладах освіти такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків. 

Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства,
 – вважає освітній омбудсмен. 

Вона також розповіла, що до її офісу зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування у  закладах освіти. До неї навіть зверталися із проханнями допомогти дітям в контексті пропаганди та релігійного тиску в сім'ї.

Був випадок, коли діти просто не ходили до школи. Три роки боролися за те, щоб було порушене питання позбавлення батьківських прав. Коли вже справа перейшла в судову площину, ця сім'я просто виїхала у невідомому напрямку. Швидше за все, діти знову не здобувають освіту. Я не можу розголошувати деталі цієї справи, але, на жаль, такі кейси є,
– розповіла Лещик. 

Що каже омбудсмен про невідвідування школи?

  • Освітній омбудсмен України Надія Лещик вважає, що потрібно скоротити кількість днів для дозволу учням не відвідувати школу без медичної довідки. Зокрема, з 10 до 5 днів.
  • Також вона акцентувала на посиленні відповідальності для батьків, пише УП.
  • Лещик зазначила: якщо порівнювати з європейськими країнами, куди масово виїхали українці, то наше законодавство є досить ліберальним.
  • І додала, що в Україні дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів, якщо є записка батьків.
  • Лещик при цьому пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим.