Учні можуть не відвідувати уроки християнської етики: в якому разі це можливо

У комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків. В іншому разі дитина може їх не відвідувати.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" заявила освітній омбудсмен Надія Лещик. І додала, що Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти.

Дивіться також "Деякі зловживають": омбудсмен запропонувала скоротити кількість днів для невідвідування школи

Чому учні можуть не відвідувати уроки етики?

Лещик зауважила: у комунальних закладах освіти такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків.

Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства,

– вважає освітній омбудсмен.

Вона також розповіла, що до її офісу зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування у закладах освіти. До неї навіть зверталися із проханнями допомогти дітям в контексті пропаганди та релігійного тиску в сім'ї.

Був випадок, коли діти просто не ходили до школи. Три роки боролися за те, щоб було порушене питання позбавлення батьківських прав. Коли вже справа перейшла в судову площину, ця сім'я просто виїхала у невідомому напрямку. Швидше за все, діти знову не здобувають освіту. Я не можу розголошувати деталі цієї справи, але, на жаль, такі кейси є,

– розповіла Лещик.

Дивіться також Чому освітні втрати такі небезпечні для дитини і як їх перемогти: секрети від психологині

Що каже омбудсмен про невідвідування школи?