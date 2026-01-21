"Що Пушкін забув на уроці української літератури?": у ліцеї Києва виник скандал
- У Київському ліцеї №145 виник конфлікт між учнем і вчителькою через твір Пушкіна на уроці української літератури.
- Учень Бо Книшевич висловив обурення, вважаючи, що Пушкін як символ російської імперської культури не повинен вивчатися на уроках української літератури.
У Київському природничо-науковому ліцеї №145 стався конфлікт між вчителькою та учнем. Восьмикласника обурило завдання на уроці української літератури.
Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку педагогиня запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна "Бахчисарайський фонтан". Про це школяр Бо Книшевич повідомив у фейсбуці.
Чому стався конфлікт?
Хлопець написав, що твір діти мали вивчати у межах розділу "Українські та кримські татари".
Пушкін на уроках української літератури в ПНЛ №145. Для мене як для учня 8-В класу цього ліцею, на мою думку, одного з найкращих навчальних закладів України, це було не те що неочікувано – я собі не міг уявити, що Пушкін потрапить на урок української літератури,
– уточнив він.
Хлопець не погодився із пропозицією вчительки, назвав Пушкіна імперським і заявив, що не розуміє, чому його вивчають на уроці української літератури. За його словами, вчителька пояснила наявність твору Пушкіна у програмі з української літератури тим, що він показує кримськотатарську культуру та увіковічує її.
Учень також повідомив, що покинув урок, бо зрозумів, що сперечатися немає сенсу. І додав, що педагогиня дала домашнє завдання: написати зміст і план твору.
Що написали у коментарях українці?
Українці висловили таку думку у коментарях:
- Абсолютно не доречно! В українській літературі є набагато кращі нариси про Бахчисарай, написані саме українськими класиками. Соромно.
- Бо, це дійсно ганьба. І сором викладачам, які це толерують. Ви молодець, що порушуєте це питання.
- Я в шоці. Що Пушкін забув на уроці української літератури. Так, написав про Бахчисарай, так, взяв за основу легенду. Але, він хіба єдиний писав? Немає інших авторів? Чому виключивши з програми зарубіжної літератури, він фігурує на уроках української, в мене це не вкладається в голові.
- Тут питання не лише про кримських татар – а про те, що Пушкін є одним із ключових символів російської імперської "великої культури", якою століттями прикривали колонізацію й русифікацію. В українській школі, тим паче в курсі української літератури, він не може бути "нормою", бо ця "норма" історично працювала проти України.
- Пушкіна не мало бути на уроці української літератури. Крапка.
- Соромно за вчителя, який або відірваний від реалій, або навмисно займається диверсійною діяльністю, адже російська культура – це також зброя, націлена проти нас. Дякую свідомому учню за позицію та оприлюднення!