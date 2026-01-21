"Що Пушкін забув на уроці української літератури?": у ліцеї Києва виник скандал

У Київському природничо-науковому ліцеї №145 стався конфлікт між вчителькою та учнем. Восьмикласника обурило завдання на уроці української літератури.

Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку педагогиня запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна "Бахчисарайський фонтан". Про це школяр Бо Книшевич повідомив у фейсбуці.

Чому стався конфлікт?

Хлопець написав, що твір діти мали вивчати у межах розділу "Українські та кримські татари".

Пушкін на уроках української літератури в ПНЛ №145. Для мене як для учня 8-В класу цього ліцею, на мою думку, одного з найкращих навчальних закладів України, це було не те що неочікувано – я собі не міг уявити, що Пушкін потрапить на урок української літератури,

– уточнив він.

Хлопець не погодився із пропозицією вчительки, назвав Пушкіна імперським і заявив, що не розуміє, чому його вивчають на уроці української літератури. За його словами, вчителька пояснила наявність твору Пушкіна у програмі з української літератури тим, що він показує кримськотатарську культуру та увіковічує її.

Учень також повідомив, що покинув урок, бо зрозумів, що сперечатися немає сенсу. І додав, що педагогиня дала домашнє завдання: написати зміст і план твору.

Що написали у коментарях українці?

