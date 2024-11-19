Усіх українських школярів забезпечать безкоштовним харчуванням, – Зеленський

У 2025 році всіх українських учнів забезпечать безкоштовним харчуванням у школах. Відповідне доручення уряду дав президент України.

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді України, передає 24 Канал.

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Українські учні у школах харчуватимуться безкоштовно

Цьогоріч для українських учнів початкової школи – з 1 по 4 клас – запровадили безкоштовне харчування. У 2025 році цю ініціативу поширять на усіх школярів, зазначив глава держави.

Я доручив уряду у наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо, – наголосив президент.

Зеленський також анонсував під час представлення Плану стійкості дію Програми підтримки освіти для дітей ветеранів з наступного року.

І уточнив, що вже 2200 українських ветеранів отримали у цьому році нову освіту у центрах професійно-технічної освіти.

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