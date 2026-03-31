"Має платити дорого": у МОН порівняли ціни на вищу освіту в Україні та за кордоном
Українська вища освіта є у рази дешевшою, ніж навчання за кордоном. Навіть після здорожчання вартості контрактного навчання у вишах.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.
Які ціни на вищу освіту в Україні та за кордоном?
Посадовець при цьому заявив, що дешева вища освіта не буває якісною.
За вищу освіту бюджетників має платити дорого держава, за контрактників – родина,
– заявив Шаров.
І додав, що все ж українська освіта є у рази дешевшою, ніж освіта за кордоном, зокрема в Європі.
Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вже зовсім копійчаної освіти ми собі дозволити не можемо, інакше наші науково-педагогічні працівники будуть просто їхати за кордон, і ніхто не зможе гарно навчити наших студентів,
– вважає посадовець.
Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко при цьому заявив, що вишам потрібно наповнювати фонди, щоб була можливість підвищувати зарплати, які з січня зросли на 30%, а з вересня зростуть ще на 20%.
Чи здорожчала вища освіта в Україні?
Торік в Україні здорожчала вища освіта. Подекуди суттєво.
Ціни у вишах при цьому зростали неоднорідно. Усе тому, що 2025 року виші зобов'язали встановлювати мінімальну плату за навчання не нижче ніж індикативна собівартість – фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.
Граничну мінімальну ціну застосовують для більш ніж 30 спеціальностей зі списку з понад 130. Але саме на них – основний попит з боку вступників.
- Микола Трофименко розповів, що на тих спеціальностях, де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки, корекція цін ще триватиме. Він пояснив, що держава компенсувала це держзамовленням, бо фіксовано платить за студента. І це було набагато більше ніж сплачували контрактники.