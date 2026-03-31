"Має платити дорого": у МОН порівняли ціни на вищу освіту в Україні та за кордоном

Українська вища освіта є у рази дешевшою, ніж навчання за кордоном. Навіть після здорожчання вартості контрактного навчання у вишах.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.

Які ціни на вищу освіту в Україні та за кордоном?

Посадовець при цьому заявив, що дешева вища освіта не буває якісною.

За вищу освіту бюджетників має платити дорого держава, за контрактників – родина,

– заявив Шаров.

І додав, що все ж українська освіта є у рази дешевшою, ніж освіта за кордоном, зокрема в Європі.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вже зовсім копійчаної освіти ми собі дозволити не можемо, інакше наші науково-педагогічні працівники будуть просто їхати за кордон, і ніхто не зможе гарно навчити наших студентів,

– вважає посадовець.

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко при цьому заявив, що вишам потрібно наповнювати фонди, щоб була можливість підвищувати зарплати, які з січня зросли на 30%, а з вересня зростуть ще на 20%.

Чи здорожчала вища освіта в Україні?