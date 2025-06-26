Які спеціальності стали розкішшю для студентів у 2025 році

В Україні дорожчає вища освіта. Ціни на навчання у вишах при цьому зростають неоднорідно.

Частина зі спеціальностей тепер обійдеться вступникам та їхнім батькам у чималу суму. Які саме, розповідає 24 Канал з посиланням на The Page.

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На яких спеціальностях різко зросте вартість навчання

Цьогоріч виші зобов'язали встановлювати мінімальну плату за навчання не нижче індикативної собівартості – фактичних витрат держави на підготовку студента-бюджетника. Граничну мінімальну ціну застосовують для більш ніж 30 спеціальностей зі списку з понад 130. Але саме на них – основний попит з боку вступників.

Виокремимо також спеціальності, для яких індикативна собівартість має бути помножена на коефіцієнт 1,25. Тобто мінімальна гранична ціна навчання на них буде на 25% вища ніж базова.

Тож коефіцієнт 1,25 при визначенні вартості навчання застосують для таких напрямів освіти:

Бізнес, адміністрування та право;

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);

Міжнародні відносини;

Стоматологія;

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;

Туризм та рекреація.

У 2025 – 2026 навчальному році вартість навчання на освітніх спеціальностях, до яких застосовують коефіцієнт, значно зросте.

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Як подорожчала освіта для майбутніх юристів, менеджерів, економістів

Торік такі освітні спеціальності як "Менеджмент", "Право", "Маркетинг", "Економіка", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" потрапили у топ за кількістю поданих заяв від вступників. Місць тут на бюджеті всім охочим тут не вистачає, тож більшість студентів навчається за контрактом.

Традиційно на найпопулярніші спеціальності ЗВО встановлювали найвищі ціни. Вони поступово зростали з року в рік. Однак цьогорічне подорожчання помітно перевершує попередні стрибки цін. Подекуди воно сягає 50 – 80% і більше.

Розгляньмо ситуацію на прикладі спеціальностей "Менеджмент" та "Право", які торік акумулювали 54 094 та 44 286 заяв вступників.

Яка вартість навчання на "Менеджменті"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (НТУУ КПІ): 67,6 тисячі гривень (+35%);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП): 61,78 тисячі гривень (+65%);

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ): 53,7 тисячі гривень (+47%);

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ): 48 тисячі гривень (+15%);

Харківський національний університет імені Каразіна (ХНУ): 46,7 тисячі гривень (+50%).

Яка вартість навчання на "Праві"

НТУУ КПІ: 67,6 тисячі гривень (+35%);

ЛНУ: 66,755 тисячі гривень (+26%);

НУБіП: 61,78 тисячі гривень (+65%);

КНЕУ: 48 тисячі гривень (+15%);

ХНУ: 46,7 тисячі гривень (+50%).

До слова, тепер опановувати готельну і ресторанну справу так само дорого, як і здобувати диплом юриста.

Наприклад, у ЛНУ вартість навчання за спеціальністю "Туризм та рекреація" зросла з 39,642 тисячі гривень до 53,7 тисячі гривень (+35%), а в НУБіП – до 61,780 тисячі гривень за рік (+86%).

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Як зросла вартість навчання у творчих вишах у 2025 році

Без застосування коефіцієнта 1,25 творчі спеціальності також суттєво "вдарять" по кишенях батьків вступників.

Наприклад, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука встановила ціну на навчання для майбутніх дизайнерів 59 тисяч гривень.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури теж вразила цінами: програма "Графічний дизайн" тепер тут коштує 69,3 тисячі гривень (+63%), "Архітектура будівель і споруд" – 69,3 тисячі гривень (+77%).