Занижувати оцінки чи ні: педагогиня пояснила, як впливає на дітей така мотивація

Учителька зарубіжної літератури Аліна Мец поділилася своєю позицією щодо оцінювання школярів. Вона пояснила, чому ніколи не занижує бали "для мотивації" та як це впливає на учнів.

Учителька зарубіжної літератури Аліна Мец у TikTok підняла важливу тему оцінювання учнів. Педагогиня розповіла, що має чітку позицію: якщо виникає сумнів між двома оцінками, вона завжди обирає вищу.

Чому вчителька не занижує оцінки?

За словами Аліни Мец, практика заниження балів "для мотивації" не працює. Вона переконана: учень краще реагує на підтримку, ніж на штучно занижений результат.

Якщо я буду вагатися, яку оцінку поставити – 9 чи 10, то завжди оберу 10. Бо мотивація працює лише тоді, коли ми ставимо вище,

– пояснює педагогиня.

Як мотивує дітей вчителька: дивіться відео

Вона додає, що ідея "поставити менше, щоб стимулювати на більше" часто має зворотний ефект. Діти можуть втратити віру у власні сили, якщо їхні зусилля недооцінюють.

Що думають інші користувачі мережі?

У коментарях під відео думки розділилися. Частина користувачів підтримала підхід вчительки, зазначаючи, що позитивна оцінка справді мотивує працювати краще.

Що говорять інші / Скриншот з TikTok

Інші ж вважають, що заниження балів може бути ефективним – але лише тоді, коли вчитель пояснює причини. Водночас деякі школярі поділилися власним досвідом: за їхніми словами, несправедливі оцінки навпаки демотивують і знецінюють старання.

Важливо! Дискусія показала, що універсального підходу не існує, однак усе більше педагогів схиляються до думки: підтримка й довіра працюють краще, ніж тиск через оцінки.

