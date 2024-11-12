Чи усі працівники шкіл отримуватимуть доплати до зарплати з 2025 року

З 1 січня 2025 року уряд має намір щомісячно фінансово підтримувати учителів шкіл. Педагоги отримуватить доплату до зарплати – тисячу гривень.

З вересня розмір щомісячної надбавки зросте до 2 тисяч гривень. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, чи всі працівники шкіл отримають гроші, передає 24 Канал.

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Хто з педагогів отримуватиме "вчительську тисячу"

Посадовець зауважив, що доплати отримуватимуть вчителі українських шкіл. Але виплати не передбачили для працівників дитсадків, адже їхні зарплати фінансують коштом місцевих бюджетів.

Заступник міністра також уточнив, що доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл:

вчителів;

психологів;

керівників гуртків тощо.

Ця доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся,

– уточнив він.

Кошти на виплати заклали у державний бюджет на 2025 рік. Для майже пів мільйона шкільних працівників передбачили 12 мільярдів гривень. Гроші передадуть до місцевих бюджетів.

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Чи можуть скасувати виплати вчителям

Сташків при цьому зауважив, що ця доплата не є частиною підвищення посадових окладів.

Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025 будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026, то виплати продовжать на весь цей рік,

– резюмував посадовець.

Раніше ми інформували про те, що з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату до зарплати педагогам. Так уряд має намір підтримати українських учителів.