Зовсім не "Венгрія": як правильно називати країну українською, щоб бути сучасним

Суржик, під впливом російської, ще зберігся у нашому мовленні. І дуже прикро, що він і досі є в офіційних назва, зокрема – у назвах країн.

Як називати без суржику країну "Венгрію", розповідаємо з посиланням на ресурс "Як правильно".

Чому країна не "Венгрія"?

У розмовній мові іноді можна почути назву "Венгрія". Така форма збереглася під впливом російської мови – Венгрия. Вона не відповідає традиційній українській назві країни, яка сформувалася значно раніше.

Однак, у сучасній українській літературній нормі правильною є лише форма – Угорщина, а її мешканців називають угорцями.

Українські мовознавці наголошують, що назви держав у мові часто мають власну історичну традицію, яка може відрізнятися від інших мов.

Цікаво! Назва походить від слова "угри" – так у давніх слов’янських джерелах називали мадярські племена, які в IX столітті переселилися в Карпатський басейн.

Таким чином послідовно виникли назви: угри → угорці → Угорщина.

Самоназва країни угорською мовою мові – Magyarország, що буквально означає "країна мадярів".

А в різних мовах Європи використовують різні назви:

Hungary (англійською)

Ungarn (німецькою)

Hongrie (французькою)

Українська ж традиційно зберегла форму "Угорщина".

Врахуйте, що мовна норма ґрунтується не на буквальному перекладі з інших мов, а на історичній традиції української мови. Саме тому правильно казати Угорщина, угорці, угорський, а не Венгрія чи венгри.

Що ви знаєте про Угорщину?

Угорщина, країна у Центральній Європі – це країна з багатою історією, унікальною мовою та природними скарбами, як розповідає Вікіпедія. Вона славиться термальними джерелами, озером Балатон і столицею Будапешт, яку часто називають "перлиною Дунаю".

Заснована у 896 році – одна з найдавніших держав Європи, старша за Францію та Німеччину.

Угорщина не має виходу до моря, але межує з Австрією, Словаччиною, Україною, Румунією, Сербією, Хорватією та Словенією.

Озеро Балатон – найбільше прісноводне озеро Центральної Європи. Озеро Хевіз – найбільше термальне озеро Європи, популярне місце для оздоровлення.

В країні понад 500 термальних джерел, що робить її одним із центрів європейського оздоровчого туризму. Найвідоміші – купальні в Сечені, Геллерт і Кіралі. А місто Мішкольц має унікальну печеру з термальною водою, в якій споруджена купальня.

95 % населення говорить угорською мовою, яка належить до фіно-угорської гілки уральської мовної сім’ї. Найближчі "родичі" – мови ханти та мансі. Угорська мова дуже відрізняється від більшості європейських мов, тому її вважають однією з найскладніших для вивчення.

Національна приправа – паприка, яка є символом угорської кухні.

Це Батьківщина найвідомішої іграшки – кубика Рубіка.

Як казати "Турція" чи "Туреччина" – як запам'ятати, щоб не помилятися?

Досі можна почути помилку в назві іншої країни – "Турція". Але мовознавці наголошують, що так казати неправильно.

Правильно називати українською – Туреччина.

Повна офіційна назва країни – Турецька Республіка, столиця – Анкара.

Це країна, яка простягнулася на два континенти та є популярним туристичним маршрутом.

Не робіть помилки у назвах країн – поважайте свою мову. Крім того, так можна ненароком образити їх мешканців.