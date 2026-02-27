Укр Рус
27 лютого, 23:08
У школах одного з облцентрів скоротили весняні канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • У Тернополі скоротили весняні канікули з 7 до 5 днів через додаткові зимові канікули.
  • Нові дати відпочинку учнів – у новині. 

У Тернополі вирішили скоротити тривалість весняних канікул у школах. Учні відпочиватимуть не 7 днів, а 5.

Канікули у школах міста триватимуть з 25 по 29 березня. Про це повідомляє Тернопільська міська рада

Чому тривалість канікул скоротили? 

Таке рішення ухвалили через додаткові зимові канікули. Взимку тернопільські учні відпочивали ще й у січні. Тоді через складну ситуацію в енергетиці країни та ворожі атаки зимові канікули для учнів у місті продовжили.

У міськраді при цьому повідомили, що цей додатковий тиждень зимових канікул школярі у Тернополі відпрацьовуватимуть суботами. Також  частково скорочують тривалість весняного відпочинку дітей. 

Для цього передбачено три робочі суботи, а також два дні з весняного відпочинку. Так, замість запланованого періоду з 23 по 29 березня, весняні канікули триватимуть з 25 березня, 
– уточнили у міській раді. 

Дати суботнього навчання кожна школа у Тернополі визначатиме самостійно. Чиновники кажуть, що це рішення дасть можливість виконати навчальні програми повністю та забезпечити безперервність освітнього процесу.

Чи можуть у регіонах змінювати дати канікул у школах?

Педагогічна рада кожної школи може сама встановлювати структуру та тривалість навчального року. Також визначати організацію навчання, розклад, дати канікул тощо.

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю УП акцентувала, що цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. І додала, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.),
– уточнила вона.

Коли будуть весняні канікули у школах України?

  • Весняні канікули у школах України будуть у березні. Дати у містах та областях можуть відрізнятися.
  • Однак відпочивати від навчання підуть не всі учні навесні.
  • Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.
  • Попередньо школярі цієї весни відпочиватимуть від навчання тиждень.
  • Не вчитимуться з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).