Чи будуть весняні канікули у школах Луцька та Хмельницького
- У школах Хмельницького не планують скасовувати весняні канікули.
- У Луцьку весняні канікули відбудуться з 23 березня до 29 березня.
Цього місяця у школах України запланували весняні канікули. Однак не всі учні можуть піти на відпочинок від навчання.
У деяких містах чи і школах можуть скасувати весняні канікули для школярів. 24 Канал при цьому розповідає, чи підуть відпочивати учні у Хмельницькому та у Луцьку.
Чи скасують канікули у школах Хмельницького?
У школах Хмельниччини не планують скасовувати весняні канікули чи продовжувати навчання влітку. Про це Суспільному розповіли у Департаменті освіти та науки Хмельницької ОДА.
Чиновники нагадують, що навчання у школах не може тривати менше ніж 175 навчальних днів. Водночас навчальний рік, відповідно до закону, має завершитися до 1 липня.
У Хмельницькій ОДА при цьому зазначають, що школи можуть гнучко формувати графік занять і канікул. Також коригувати структуру навчального року у межах визначених законом строків, зважаючи на безпекову та енергетичну ситуацію та погодні умови.
Так, у Хмельницькій області школи наразі завершують навчальний рік із дотриманням термінів, передбачених законодавством.
Чи будуть весняні канікули у школах Луцька?
У Луцьку змінювати графік навчання не планують, повідомив misto.media очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Весняні канікули для школярів триватимуть з 23 березня до 29 березня,
– зазначив він.
Навчання для учнів завершиться 31 травня. До 30 червня планують завершити усі організаційні процеси.
Літні канікули стартують з 1 липня і триватимуть до 1 вересня,
– уточнив чиновник.
Зверніть увагу! Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю УП акцентувала, що цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. Однак школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Коли будуть весняні канікули у школах України?
- Весняні канікули у школах України мають відбутися у березні у різні дати.
- Однак відпочивати від навчання підуть не всі учні.
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.
- Попередньо школярі цієї весни відпочиватимуть від навчання тиждень.
- Не вчитимуться з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).