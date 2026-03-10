Укр Рус
10 березня, 18:31
Різні дати і додатковий відпочинок: коли весняні канікули у школах Львова

Марія Волошин
Основні тези

Цьогоріч весняні канікули у більшості шкіл України будуть. Учні відпочиватимуть у різні дати.

І навіть – у різні місяці: у березні або квітні. У пресслужбі Львівської міськради повідомили, коли весняні канікули запланували для школярів міста Лева. 

Коли весняні канікули у школах Львова?

Більшість учнів Львова піде на весняні канікули з 23 березня. Відпочинок від навчання триватиме здебільшого тиждень. 

На Великдень учні також матимуть кілька додаткових вихідних, 
– повідомили в ЛМР.   

Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, ухвалюють на місцях. 

Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Коли будуть весняні канікули у різних закладах освіти – можна ознайомитись у таблиці нижче.

Галицький район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня.
2

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня
3

Ліцей «Галицький» Львівської міської ради

23 –29 березня
13 квітня

4

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
5

Початкова школа №4 Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 квітня та 13 квітня
6

Середня загальноосвітня школа №9

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
7

Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради

02 – 06 квітня;

10 – 14 квітня
8

Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
9

Ліцей №28 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
10

Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова

02 –06 березня

09 –14 квітня
11

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня

4 – 10 травня
12

Ліцей №52 Львівської міської ради

23 – 25 лютого

09 – 14 квітня
13

Середня загальноосвітня школа №62

23 – 27 березня

10 квітня та 13 квітня
14

Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець

23 – 27 березня

10 – 13 квітня

Франківський район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Ліцей №2 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
2

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради

23 – 27 березня;

11 – 13 квітня
3

Ліцей №17 Львівської міської ради

23 – 27 березня

11 – 13 квітня
4

Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради

23 – 29 березня.

10 – 13 квітня.
5

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
6

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
7

Ліцей №45 Львівської міської ради

23 лютого – 01 березня

08 – 14 квітня
8

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради

16 – 22 березня

10 – 13 квітня
9

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
10

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
11

Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради

26 – 27 березня

10 – 13 квітня
12

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова

26 – 29 березня

10 –13 квітня
13

Ліцей №66 Львівської міської ради

25 –29 березня

10 – 13 квітня
14

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

18 – 22 березня

10 – 14 квітня
15

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

23 – 29 березня
16

Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
17

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
18

Ліцей «Європейський» Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
19

Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради

23 – 27 березня
20

Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня
21

Ліцей «Надія» Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 – 13 квітня

Сихівський район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
2

Середня загальноосвітня школа №13

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
3

Середня загальноосвітня школа №32

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня
4

Середня загальноосвітня школа №72

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
5

Середня загальноосвітня школа №73

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
6

Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської

23 –27 березня;

10 квітня та 13 квітня
7

Середня загальноосвітня школа №86

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
8

Середня загальноосвітня школа №90

23 – 27 березня;

10 квітня та 13 квітня
9

Ліцей №93 Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 квітня та 13 квітня
10

Середня загальноосвітня школа №95

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
11

Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1

23 –27 березня

10 –13 квітня
12

Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
13

Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради

23 – 29 березня

13 квітня
14

Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
15

Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 квітня та 13 квітня
16

Ліцей №80 Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 квітня та 13 квітня
17

Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради

23 – 27 березня

09 – 13 квітня
18

Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
19

Гімназія «Тривіта» Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 квітня, 13 квітня
20

Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»

23 – 27 березня

10 квітня та 13 квітня

Личаківський район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Ліцей №6 Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
2

Ліцей «Львівський» Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
3

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
4

Ліцей №8 Львівської міської ради

09 – 15 березня

09 – 14 квітня
5

Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради

09 – 15 березня

09 – 14 квітня
6

Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання

25 – 27 березня

10 – 13 квітня
7

Ліцей №21 Львівської міської ради

23 – 27 березня

09 – 14 квітня
8

Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради

02 – 05 квітня,

06 квітня; 13 квітня
9

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
10

Ліцей №37 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 квітня; 13 квітня
11

Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
12

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
13

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
14

Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова

23 – 27 березня

10 квітня; 13 квітня
15

Ліцей №70 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 квітня; 13 квітня
16

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
17

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області

23 – 27 березня

10 квітня; 13 квітня
18

Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради

16 – 21 березня

10 – 13 квітня
19

Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
20

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
21

Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова

23 – 27 березня;

10 квітня; 13 квітня
22

Підбірцівський ліцей Львівської міської ради

23 – 27 березня
23

Лисиничівська гімназія Львівської міської ради

23 – 27 березня;

10 квітня; 13 квітня

Шевченківський район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова

02 – 08 березня

10 – 13 квітня
2

Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова

06 – 13 квітня
3

Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
4

Середня загальноосвітня школа №30

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
5

Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
6

Ліцей №38 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
7

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області

02 – 06 березня;

10 – 13 квітня
8

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка

23 – 27 березня,

10 – 13 квітня
9

Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова

23 –27 квітня

10 – 13 квітня
10

Початкова школа №53 Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
11

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
12

Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова

23 – 27 березня

10 квітня, 13 квітня
13

Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради

09 – 14 квітня
14

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова

23 – 27 березня

10 квітня, 13 квітня
15

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради

26 – 29 березня,

10 – 13 квітня
16

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова

02 – 08 березня

09 – 14 квітня
17

Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова

23 – 27 березня;

10 квітня, 13 квітня
18

Ліцей №94 Львівської міської ради

09 – 14 квітня
19

Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова

26 – 29 березня

10 – 13 квітня
20

Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова

26 – 29 березня

10 – 13 квітня
21

Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
22

Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа –Львівський економічний ліцей»

16 – 22 березня;

10 – 13 квітня
23

Львівська правнича гімназія

23 – 27 березня;

10 – 13 квітня
24

Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій –Львівський технологічний ліцей»

23 – 29 березня

09 – 14 квітня
25

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради

16 – 20 березня;

10 – 13 квітня
26

Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради

25 – 27 березня

11 – 13 квітня
27

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 -13 квітня
28

Грядівська гімназія Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 – 13 квітня
29

Зарудцівська гімназія Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
30

Малехівська гімназія Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 –13 квітня
31

Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 – 13 квітня

Залізничний район

Назва закладу освіти Весняні канікули
1

Ліцей №15 Львівської міської ради

23 – 27 березня;

13 – 14 квітня
2

Ліцей №18 Львівської міської ради

09 – 14 квітня
3

Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова

25 лютого – 01 березня
4

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови

11 – 14 квітня
5

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв

23 – 29 березня,

10 – 13 квітня
6

Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова

21 – 29 березня

11 – 12 квітня
7

Ліцей «Гроно» Львівської міської ради

28 – 08 березня,

09 – 13 квітня
8

Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова

16 – 20 березня

09 – 13 квітня
9

Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова

02 – 08 березня

09 – 13 квітня
10

Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова

23 – 29 березня;

10 – 13 квітня
11

Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради

09 – 13 березня

09 – 13 квітня
12

Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради

08 – 13 квітня
13

Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності

25 – 27 березня

13 квітня
14

Львівська гімназія «Євшан»

16 – 22 березня

09 – 12 квітня
15

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

23 – 28 березня

10 – 13 квітня
16

Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради

23 – 27 березня

10 – 13 квітня
17

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 квітня, 13 квітня
18

Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради

23 – 29 березня

10 квітня, 13 квітня
19

Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради

23 – 27 березня;

09 – 13 квітня

Коли весняні канікули у школах України?

  • Весняні канікули у школах України будуть у межах різних дат. Є школи, де не буде канікул цієї весни.
  • Попередньо учні відпочиватимуть від навчання тиждень.
  • Не вчитимуться здебільшого з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).
  • Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.