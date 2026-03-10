Різні дати і додатковий відпочинок: коли весняні канікули у школах Львова

Цьогоріч весняні канікули у більшості шкіл України будуть. Учні відпочиватимуть у різні дати.

І навіть – у різні місяці: у березні або квітні. У пресслужбі Львівської міськради повідомили, коли весняні канікули запланували для школярів міста Лева.

Коли весняні канікули у школах Львова?

Більшість учнів Львова піде на весняні канікули з 23 березня. Відпочинок від навчання триватиме здебільшого тиждень.

На Великдень учні також матимуть кілька додаткових вихідних,

– повідомили в ЛМР.

Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, ухвалюють на місцях.

Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Коли будуть весняні канікули у різних закладах освіти – можна ознайомитись у таблиці нижче.

Галицький район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка» 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня. 2 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня 3 Ліцей «Галицький» Львівської міської ради 23 –29 березня

13 квітня 4 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 5 Початкова школа №4 Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 квітня та 13 квітня 6 Середня загальноосвітня школа №9 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 7 Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради 02 – 06 квітня; 10 – 14 квітня 8 Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 9 Ліцей №28 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 10 Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова 02 –06 березня 09 –14 квітня 11 Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня 4 – 10 травня 12 Ліцей №52 Львівської міської ради 23 – 25 лютого 09 – 14 квітня 13 Середня загальноосвітня школа №62 23 – 27 березня 10 квітня та 13 квітня 14 Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 23 – 27 березня 10 – 13 квітня

Франківський район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Ліцей №2 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 2 Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради 23 – 27 березня; 11 – 13 квітня 3 Ліцей №17 Львівської міської ради 23 – 27 березня 11 – 13 квітня 4 Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради 23 – 29 березня. 10 – 13 квітня. 5 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 6 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 7 Ліцей №45 Львівської міської ради 23 лютого – 01 березня 08 – 14 квітня 8 Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради 16 – 22 березня 10 – 13 квітня 9 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 10 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 11 Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради 26 – 27 березня 10 – 13 квітня 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова 26 – 29 березня 10 –13 квітня 13 Ліцей №66 Львівської міської ради 25 –29 березня 10 – 13 квітня 14 Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради 18 – 22 березня 10 – 14 квітня 15 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради 23 – 29 березня 16 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 17 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 18 Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 19 Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради 23 – 27 березня 20 Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня 21 Ліцей «Надія» Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 – 13 квітня

Сихівський район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 2 Середня загальноосвітня школа №13 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 3 Середня загальноосвітня школа №32 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня 4 Середня загальноосвітня школа №72 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 5 Середня загальноосвітня школа №73 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 6 Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 23 –27 березня; 10 квітня та 13 квітня 7 Середня загальноосвітня школа №86 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 8 Середня загальноосвітня школа №90 23 – 27 березня; 10 квітня та 13 квітня 9 Ліцей №93 Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 квітня та 13 квітня 10 Середня загальноосвітня школа №95 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 11 Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 23 –27 березня 10 –13 квітня 12 Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 13 Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради 23 – 29 березня 13 квітня 14 Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 15 Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 квітня та 13 квітня 16 Ліцей №80 Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 квітня та 13 квітня 17 Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради 23 – 27 березня 09 – 13 квітня 18 Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 19 Гімназія «Тривіта» Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 квітня, 13 квітня 20 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» 23 – 27 березня 10 квітня та 13 квітня

Личаківський район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Ліцей №6 Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 2 Ліцей «Львівський» Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 3 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 4 Ліцей №8 Львівської міської ради 09 – 15 березня 09 – 14 квітня 5 Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради 09 – 15 березня 09 – 14 квітня 6 Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання 25 – 27 березня 10 – 13 квітня 7 Ліцей №21 Львівської міської ради 23 – 27 березня 09 – 14 квітня 8 Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради 02 – 05 квітня, 06 квітня; 13 квітня 9 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 10 Ліцей №37 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 квітня; 13 квітня 11 Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 13 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 14 Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова 23 – 27 березня 10 квітня; 13 квітня 15 Ліцей №70 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 квітня; 13 квітня 16 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 17 Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області 23 – 27 березня 10 квітня; 13 квітня 18 Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради 16 – 21 березня 10 – 13 квітня 19 Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 20 Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 21 Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова 23 – 27 березня; 10 квітня; 13 квітня 22 Підбірцівський ліцей Львівської міської ради 23 – 27 березня 23 Лисиничівська гімназія Львівської міської ради 23 – 27 березня; 10 квітня; 13 квітня

Шевченківський район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова 02 – 08 березня 10 – 13 квітня 2 Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова 06 – 13 квітня 3 Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 4 Середня загальноосвітня школа №30 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 5 Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 6 Ліцей №38 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 7 Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області 02 – 06 березня; 10 – 13 квітня 8 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка 23 – 27 березня, 10 – 13 квітня 9 Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова 23 –27 квітня 10 – 13 квітня 10 Початкова школа №53 Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 11 Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 12 Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова 23 – 27 березня 10 квітня, 13 квітня 13 Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради 09 – 14 квітня 14 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова 23 – 27 березня 10 квітня, 13 квітня 15 Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради 26 – 29 березня, 10 – 13 квітня 16 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова 02 – 08 березня 09 – 14 квітня 17 Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова 23 – 27 березня; 10 квітня, 13 квітня 18 Ліцей №94 Львівської міської ради 09 – 14 квітня 19 Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова 26 – 29 березня 10 – 13 квітня 20 Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова 26 – 29 березня 10 – 13 квітня 21 Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 22 Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа –Львівський економічний ліцей» 16 – 22 березня; 10 – 13 квітня 23 Львівська правнича гімназія 23 – 27 березня; 10 – 13 квітня 24 Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій –Львівський технологічний ліцей» 23 – 29 березня 09 – 14 квітня 25 Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради 16 – 20 березня; 10 – 13 квітня 26 Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради 25 – 27 березня 11 – 13 квітня 27 Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 -13 квітня 28 Грядівська гімназія Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 – 13 квітня 29 Зарудцівська гімназія Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 30 Малехівська гімназія Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 –13 квітня 31 Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 – 13 квітня

Залізничний район

№ Назва закладу освіти Весняні канікули 1 Ліцей №15 Львівської міської ради 23 – 27 березня; 13 – 14 квітня 2 Ліцей №18 Львівської міської ради 09 – 14 квітня 3 Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова 25 лютого – 01 березня 4 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 11 – 14 квітня 5 Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 23 – 29 березня, 10 – 13 квітня 6 Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова 21 – 29 березня 11 – 12 квітня 7 Ліцей «Гроно» Львівської міської ради 28 – 08 березня, 09 – 13 квітня 8 Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова 16 – 20 березня 09 – 13 квітня 9 Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова 02 – 08 березня 09 – 13 квітня 10 Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова 23 – 29 березня; 10 – 13 квітня 11 Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради 09 – 13 березня 09 – 13 квітня 12 Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради 08 – 13 квітня 13 Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 25 – 27 березня 13 квітня 14 Львівська гімназія «Євшан» 16 – 22 березня 09 – 12 квітня 15 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 23 – 28 березня 10 – 13 квітня 16 Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради 23 – 27 березня 10 – 13 квітня 17 Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 квітня, 13 квітня 18 Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради 23 – 29 березня 10 квітня, 13 квітня 19 Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради 23 – 27 березня; 09 – 13 квітня

Цікаво У 31 закладі освіти у Волинській області весняних канікул не буде через тривалі зимові. Про це озповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

Коли весняні канікули у школах України?