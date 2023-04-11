Школярів одного з облцентрів Заходу України відправляють на канікули
11 квітня 2023, 11:53Читать новость на русском
Учні гімназій та ліцеїв Івано-Франківська через кілька днів ідуть на весняні канікули. Їх у місті запланували саме на квітень.
Весняний відпочинок дітей у Франківську стартує 14 квітня. Триватимуть канікули п'ять днів.
Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Івано-Франківські школярі йдуть на весняні канікули
У місті самостійно визначили дати відпочинку школярів.
Цьогоріч діти матимуть п'ять днів, щоб набратися нових сил та посмакувати святкові страви. Канікули триватимуть з 14 квітня до 18 квітня включно",
– зазначили у департаменті.
До теми Весняні канікули у школах України 2023: у яких містах і областях діти відпочиватимуть у квітні
Хто визначає дати відпочинку учнів у Франківську
- В Івано-Франківську кожна школа дати канікул може коригувати самостійно.
- Головне, аби діти вчилися мінімум 175 днів у навчальному році.
Коли весняні канікули в Україні 2023
- Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має завершитися 30 червня 2023 року.
- За стандартним графіком весняні канікули у школах України мали відбуватися протягом 27 березня – 2 квітня. Однак у багатьох містах та областях України ці дати змінили.
- У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.
- У коледжах та ліцеях весняні канікули мали відбутися на 3 – 9 квітня 2023 року.