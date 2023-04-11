Весенний отдых детей во Франкивске стартует 14 апреля. Продлятся каникулы пять дней.

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Ивано-Франковские школьники уходят на весенние каникулы

В городе самостоятельно определили даты отдыха школьников.

В этом году дети будут пять дней, чтобы набраться новых сил и попробовать праздничные блюда. Каникулы продлятся с 14 апреля по 18 апреля включительно",

– отметили в департаменте.

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Кто определяет даты отдыха учеников во Франковске

В Ивано-Франковске каждая школа дать каникул может корректировать самостоятельно.

Главное, чтобы дети учились минимум 175 дней в учебном году.

Когда весенние каникулы в Украине 2023