Весенний отдых детей во Франкивске стартует 14 апреля. Продлятся каникулы пять дней.
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Ивано-Франковские школьники уходят на весенние каникулы
В городе самостоятельно определили даты отдыха школьников.
В этом году дети будут пять дней, чтобы набраться новых сил и попробовать праздничные блюда. Каникулы продлятся с 14 апреля по 18 апреля включительно",
– отметили в департаменте.
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Кто определяет даты отдыха учеников во Франковске
- В Ивано-Франковске каждая школа дать каникул может корректировать самостоятельно.
- Главное, чтобы дети учились минимум 175 дней в учебном году.
Когда весенние каникулы в Украине 2023
- Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года.
- По стандартному графику весенние каникулы в школах Украины должны были проходить в течение 27 марта – 2 апреля. Однако во многих городах Украины эти даты изменили.
- У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.
- В колледжах и лицеях весенние каникулы должны были состояться на 3 – 9 апреля 2023 года.