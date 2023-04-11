Весняний відпочинок дітей у Франківську стартує 14 квітня. Триватимуть канікули п'ять днів.

Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Івано-Франківські школярі йдуть на весняні канікули

У місті самостійно визначили дати відпочинку школярів.

Цьогоріч діти матимуть п'ять днів, щоб набратися нових сил та посмакувати святкові страви. Канікули триватимуть з 14 квітня до 18 квітня включно",

– зазначили у департаменті.

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Хто визначає дати відпочинку учнів у Франківську

В Івано-Франківську кожна школа дати канікул може коригувати самостійно.

Головне, аби діти вчилися мінімум 175 днів у навчальному році.

Коли весняні канікули в Україні 2023