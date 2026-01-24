Для відбудови шкіл в Україні розробили високоякісний проєкт: де збудують першу

Для відбудови шкіл в Україні зробили високоякісний адаптивний проєкт – "Школа майбутнього для України". Він передбачає спорудження сучасних закладів освіти за новітніми стандартами, з урахуванням безпекових пріоритетів та інклюзивного дизайну.

Проєкт розробили з ініціативи та за підтримки Литви. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що передбачає проєкт?

Адаптивний проєкт безоплатно доступний для громад і донорів, що дає змогу пришвидшити відбудову та заощадити кошти.

У МОН наголошують: для громад наявність готового адаптивного проєкту суттєво скорочує витрати й час на розроблення технічної документації. Замість місяців на створення проєкту для відбудови школи з нуля, достатньо лише адаптувати його до конкретної місцевості та умов.

Окрім розроблення самого проєкту, за підтримки Литви в Житомирі збудують першу школу за цією моделлю. Вона стане реальною реалізацією проєкту та орієнтиром для відновлення шкіл у всіх регіонах України надалі.

Проєкт пройшов необхідне експертне оцінювання та відповідає державним будівельним нормам України.

До слова, адаптивний технічний дизайн проєкту "Школа майбутнього для України" здобув перемогу в глобальному архітектурному конкурсі, ініційованому Литвою. Переможцями стали італійсько-українська команда архітекторів.

Проєкт офіційно опублікований у Державній електронній системі у сфері будівництва України (ЄДЕССБ), а для підтримки практичного впровадження до дизайну додається посібник українською та англійською мовами.

Як відбудовуватимуть зруйновані школи в Україні?