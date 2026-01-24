Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Для відбудови шкіл в Україні розробили високоякісний проєкт: де збудують першу
24 січня, 18:38
3

Для відбудови шкіл в Україні розробили високоякісний проєкт: де збудують першу

Марія Волошин
Основні тези
  • Проєкт "Школа майбутнього для України", розроблений за підтримки Литви, передбачає будівництво сучасних шкіл з урахуванням безпекових пріоритетів та інклюзивного дизайну.
  • Перша школа за цим проєктом буде збудована в Житомирі, а сам проєкт безоплатно доступний для громад і донорів для полегшення відбудови шкіл.

Для відбудови шкіл в Україні зробили високоякісний адаптивний проєкт – "Школа майбутнього для України". Він передбачає спорудження сучасних закладів освіти за новітніми стандартами, з урахуванням безпекових пріоритетів та інклюзивного дизайну.

Проєкт розробили з ініціативи та за підтримки Литви. Про це інформує Міністерство освіти і науки України

Дивіться також Кузнєцова пропонує старшокласникам вивчати ветеранську літературу: які твори назвала 

Що передбачає проєкт?

Адаптивний проєкт безоплатно доступний для громад і донорів, що дає змогу пришвидшити відбудову та заощадити кошти.

У МОН наголошують: для громад наявність готового адаптивного проєкту суттєво скорочує витрати й час на розроблення технічної документації. Замість місяців на створення проєкту для відбудови школи з нуля, достатньо лише адаптувати його до конкретної місцевості та умов.

Окрім розроблення самого проєкту, за підтримки Литви в Житомирі збудують першу школу за цією моделлю. Вона стане реальною реалізацією проєкту та орієнтиром для відновлення шкіл у всіх регіонах України надалі. 

Проєкт пройшов необхідне експертне оцінювання та відповідає державним будівельним нормам України. 

До слова, адаптивний технічний дизайн проєкту "Школа майбутнього для України" здобув перемогу в глобальному архітектурному конкурсі, ініційованому Литвою. Переможцями стали італійсько-українська команда архітекторів.

Проєкт офіційно опублікований у Державній електронній системі у сфері будівництва України (ЄДЕССБ), а для підтримки практичного впровадження до дизайну додається посібник українською та англійською мовами.

Дивіться також Учні повертаються на очне навчання: які рішення ухвалили у регіонах 

Як відбудовуватимуть зруйновані школи в Україні?

  • Станом на грудень 2025 року росіяни пошкодили в Україні 1844 школи. Це майже кожна сьома школа у країні.

  • Ще 229 закладів загальної середньої освіти зруйнували повністю, розповів заступник очільника МОН Євген Кудрявець РБК-Україна.

  • Посадовець заявив, що у низці регіонів безпекова ситуація не дозволяє розпочати повноцінну відбудову.

  • Саме тому ключовим пріоритетом держави сьогодні є забезпечення можливості безпечного, ефективного й очного навчання дітей. І рішенням для цього є створення підземних шкіл, уточнив він.

  • І додав, що в Україні вже збудували 96 підземних шкіл. Найбільше – у прифронтових та прикордонних областях. До кінця 2026 року їхня кількість зросте до понад 200. З коштами допомагають міжнародні партнери.