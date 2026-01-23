Мер Івано-Франківська написав: з понеділка діти йдуть до школи.
Нагадаємо, що з понеділка, 19 січня, до п'ятниці, 23 січня, у школах міста оголосили канікули.
Заклади позашкілля (гуртки) та профтехучилища також відправили на тижневі канікули.
Дитсадки працювали, якщо дозволяв температурний режим.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Зауважимо також, що Карпатський національний університет імені Василя Стефаника працює онлайн. Причина – ускладнення ситуації з опаленням та електропостачанням, повідомили у пресслужбі вишу.
Дивіться також Лісовий повідомив, скільки шкіл в Україні зараз працюють очно
Які зміни в навчальному процесі?
-
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд нещодавно погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
-
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
-
Все ж рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
-
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
-
Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.