Які зміни в навчальному процесі?

  • Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд нещодавно погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.

  • Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.

  • Все ж рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.

  • Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.

