Відповідальність буде: в Україні мають намір карати за академічний плагіат
- В Україні планують карати за академічний плагіат.
- Це можуть бути різні види порушень: фабрикація даних, списування тощо.
- За порушення можуть застосовуватися академічні та дисциплінарні санкції.
В Україні планують карати за академічний плагіат. Тих, хто порушив правила академічної доброчесності, притягатимуть до відповідальності.
Про це повідомили в Офісі освітнього омбудсмена. Там зазначили, що відповідальність за порушення прописана в законі "Про академічну доброчесність", який нещодавно набув.
Що передбачає закон?
Закон почне діяти з 31 липня, крім окремих його положень. У ньому чітко визначили види порушення. Це буде:
академічний плагіат і самоплагіат;
фабрикація та фальсифікація даних;
списування та недозволену допомогу;
несамостійне виконання завдань;
недоброчесне використання результатів, згенерованих ШІ;
недоброчесне оцінювання;
приписування чи відчуження авторства, академічний саботаж та схиляння до порушень тощо.
За ці порушення можуть застосувати:
виховні заходи;
академічну або дисциплінарну відповідальність (зокрема догану чи звільнення);
санкції під час конкурсів;
інституційні заходи щодо закладів освіти.
За порушення, зокрема, можуть анулювати результати роботи чи оцінювання, позбавлення права брати участь у конкурсах, застосувати дисциплінарні стягнення для викладачів і науковців, позбавити наукових ступенів чи освітніх кваліфікацій.
Також передбачили обмеження для керівників закладів освіти. Через порушення правила академічної доброчесності особа не зможе обіймати керівну посаду протягом 10 років з дня встановлення такого факту.
Важливо! Академічну відповідальність застосовуватимуть лише після офіційного встановлення факту порушення.
Відповідальність за порушення зможуть застосувати до осіб від 14 років.
Заклад освіти або наукова установа зможе встановлювати різні санкції за порушення академічної доброчесності.
Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.
Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?
- Торік заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті через використання чужих наукових праць без посилань.
- Звинуватили у "подвійному плагіаті" у дисертаціях ще одного заступника Оксена Лісового – Миколу Трофименка.
- Голову Ради молодих вчених Національної академії наук України Валерію Ковач також звинувачували у плагіаті і навіть тимчасово відсторонили від посади.
- Кілька років тому Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату у дисертації ексміністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
- Нагадаємо, що очільника МОН Оксена Лісового через нетривалий час після призначення на цю посаду у березні 2023 року також звинуватили у плагіаті в дисертації. Лісовий віддав свою дисертацію на перевірку і заявив, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності. Згодом перевірку дисертації міністра призупинили, бо він відмовився від наукового ступеня.
- Опісля в Україні стало можливим відмовитися від чинного вченого звання добровільно.
- У НАЗЯВО повідомили, що жодного науковця в Україні у 2024 році не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації.