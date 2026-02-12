Відповідальність буде: в Україні мають намір карати за академічний плагіат

В Україні планують карати за академічний плагіат. Тих, хто порушив правила академічної доброчесності, притягатимуть до відповідальності.

Про це повідомили в Офісі освітнього омбудсмена. Там зазначили, що відповідальність за порушення прописана в законі "Про академічну доброчесність", який нещодавно набув.

Що передбачає закон?

Закон почне діяти з 31 липня, крім окремих його положень. У ньому чітко визначили види порушення. Це буде:

академічний плагіат і самоплагіат;

фабрикація та фальсифікація даних;

списування та недозволену допомогу;

несамостійне виконання завдань;

недоброчесне використання результатів, згенерованих ШІ;

недоброчесне оцінювання;

приписування чи відчуження авторства, академічний саботаж та схиляння до порушень тощо.

За ці порушення можуть застосувати:

виховні заходи;

академічну або дисциплінарну відповідальність (зокрема догану чи звільнення);

санкції під час конкурсів;

інституційні заходи щодо закладів освіти.

За порушення, зокрема, можуть анулювати результати роботи чи оцінювання, позбавлення права брати участь у конкурсах, застосувати дисциплінарні стягнення для викладачів і науковців, позбавити наукових ступенів чи освітніх кваліфікацій.

Також передбачили обмеження для керівників закладів освіти. Через порушення правила академічної доброчесності особа не зможе обіймати керівну посаду протягом 10 років з дня встановлення такого факту.

Важливо! Академічну відповідальність застосовуватимуть лише після офіційного встановлення факту порушення.

Відповідальність за порушення зможуть застосувати до осіб від 14 років.

Заклад освіти або наукова установа зможе встановлювати різні санкції за порушення академічної доброчесності.

Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.

Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?