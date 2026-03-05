Укр Рус
5 березня, 12:47
Оновлено - 12:48, 5 березня

Спільні розробки та дослідження: до вишів України залучатимуть іноземних викладачів і науковців

Марія Волошин
Основні тези
  • В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів через Фонд президента.
  • Конкурсний добір залежатиме від запитів університетів і наукових установ для освітніх програм.

В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів. Уряд нашої держави вже схвалив відповідний механізм.

Це відбуватиметься через Фонд президента. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як залучатимуть іноземців до українських вишів?

До роботи у вишах нашої держави запрошуватимуть:

  • науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вишів та наукових установ;

  • незалежних експертів;

  • представників громадськості та роботодавців.

Конкурсний добір відбуватиметься через систему "Е-грант" Фонду президента. Порядок також визначатиме Фонд. 

Відбір відбуватиметься відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ: для освітніх програм, дослідницьких напрямів, спільних проєктів і прикладних розробок, що працюють на відновлення та розвиток України,
 – зауважили у МОН. 

Цікаво! Станом на початок 2026 року у вишах України вчаться майже 390 студентів з Росії. До широкомасштабної війни таких було втричі більше – 1184 студенти у 2021 році, повідомила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" Олена Шаповалова "Вчися.Медіа".

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів про інтерес і готовність з боку викладачів університетів, науковців та експертів зі всього світу, зокрема із країн ЄС і НАТО, співпрацювати з нашою державою. 

Долучатися до спільних освітніх та наукових розробок, досліджень і проєктів тут, в Україні, а також працювати з українськими студентами та науковцями, 
– уточнив посадовець.

Які зміни відбудуться цьогоріч у вищій освіті?

  • Стратегію розвитку вищої освіти в Україні оновлять.
  • Бойові медики тепер зможуть дистанційно навчатися на профільних спеціальностях.
  • В Україні триває модернізація мережі вишів. У мережі МОН до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО. У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.
  • У 2025 – 2026 роках в Україні відбудеться близько 60 виборів ректорів закладів вищої освіти.
  • Міністерство освіти і науки України ініціює впровадження нової моделі підготовки PhD (докторів філософії). Мовиться про проєктну аспірантуру