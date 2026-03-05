Спільні розробки та дослідження: до вишів України залучатимуть іноземних викладачів і науковців

В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів. Уряд нашої держави вже схвалив відповідний механізм.

Це відбуватиметься через Фонд президента. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як залучатимуть іноземців до українських вишів?

До роботи у вишах нашої держави запрошуватимуть:

науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вишів та наукових установ;

незалежних експертів;

представників громадськості та роботодавців.

Конкурсний добір відбуватиметься через систему "Е-грант" Фонду президента. Порядок також визначатиме Фонд.

Відбір відбуватиметься відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ: для освітніх програм, дослідницьких напрямів, спільних проєктів і прикладних розробок, що працюють на відновлення та розвиток України,

– зауважили у МОН.

Цікаво! Станом на початок 2026 року у вишах України вчаться майже 390 студентів з Росії. До широкомасштабної війни таких було втричі більше – 1184 студенти у 2021 році, повідомила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" Олена Шаповалова "Вчися.Медіа".

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів про інтерес і готовність з боку викладачів університетів, науковців та експертів зі всього світу, зокрема із країн ЄС і НАТО, співпрацювати з нашою державою.

Долучатися до спільних освітніх та наукових розробок, досліджень і проєктів тут, в Україні, а також працювати з українськими студентами та науковцями,

– уточнив посадовець.

Які зміни відбудуться цьогоріч у вищій освіті?