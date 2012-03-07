У Військовому інституті КНУ готують фахівців з соцроботи за принципом НАТО

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка готує військових фахівців з соціальної роботи за принципом НАТО Social Service. Він передбачає роботу як з військовослужбовцем, так і з членами його родини.

Про це на пресконференції повідомив начальник кафедри соціальної роботи у військах Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка полковник Олександр Джус. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як у КНУ готують військових фахівців з соцроботи за принципом НАТО

Джус розповів, що Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка – єдиний заклад освіти, де готують військових фахівців за цим напрямком. Підготовку розпочали у 2023 році.

Основним завданням майбутніх фахівців соціальної роботи буде підтримка як військовослужбовців, так і членів їхніх сімей. Адже коли держава мобілізує до лав Збройних сил військовослужбовця, вона частково мобілізує і всю його родину, оскільки військовослужбовець і його сім'я – це одне ціле. Тому ми готуємо курсантів до того, що вони будуть працювати як з військовослужбовцями, так і з членами сім'ї, з дружиною військовослужбовця, з дітьми, використовуючи при цьому принципи країн-членів НАТО – Social Service,

– зазначив він.

І додав, що роль соціальної роботи з військовослужбовцями значно зросла від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У функції фахівців із соцроботи входить всебічна підтримка військовослужбовців, як-от допомога у подоланні стресу, посттравматичних станів, психологічних травм, а також – підтримка родин, які переживають розлуку, втрату, супровід сімей в отриманні соціальної, матеріальної допомоги тощо. Також вони беруть участь у програмах сприяння відновленню військовослужбовців після поранень.

Окремо Джус наголосив на мотиваційній підтримці військовослужбовців під час бойових дій – через роботу з соціальними працівниками, психологами, капеланами тощо.

Ще одним напрямком роботи військово-соціальних працівників буде супровід ветеранів у процесі реінтеграції в цивільне життя у післявоєнний період.

Цивільним важко дається інтеграція до військової служби, але ще важче військовослужбовцям буде даватися реінтеграція до цивільного життя. Тому одне з основних наших завдань – допомогти їм у процесі переходу від військової служби до цивільного життя і передати морально здорового, фізично здорового військовослужбовця до громади,

– повідомив начальник кафедри.

Він додав, що надалі питаннями опіки ветеранів займатимуться фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих. Їх підготовка зараз триває під патронатом Міністерства у справах ветеранів.

Ще одним напрямком роботи військових соціальних працівників у повоєнний період буде проведення інформаційних кампаній щодо соціальних прав, гарантій, пільг військовослужбовців і порядок їхньої реалізації у цивільному статусі після звільнення. Це передбачає організацію комунікації з органами соціальної влади та громадськими організаціями.

Щоб це все реалізувати, наш військовий соціальний працівник, або ж офіцер служби соціального супроводу, має бути "універсальним солдатом". З одного боку, це має бути психолог, оскільки для того, щоб спілкуватися з військовослужбовцем, членами його родини, потрібно знайти до кожного підхід... З іншого боку, це має бути юрист, оскільки для того, щоб пояснити військовослужбовцю, які пільги, права та гарантії йому забезпечені, потрібно самому ці права та гарантії знати, вивчити нормативно-правову базу. Тому, перш за все, соціальний працівник – це психолог з елементами юриста,

– додав Джус.

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Що курсанти опановують на заняттях

Курсант 4 курсу за спеціальністю "Військова психологія" Артем Лукавий розповів, що на заняттях вони опановують як теоретичні засади, так і практичні. Майбутні військові психологи та соціальні працівники мають змогу спілкуватися з чинними офіцерами, психологами різних частин, які виконують бойові завдання на різних напрямках.

Щодо стажувань – ми можемо відправлятися до військових частин, які мають бойовий досвід, тим самим закріплюючи свої знання, які здобули протягом навчання,

– повідомив Лукавий.

І відзначив матеріально-технічну базу для підготовки офіцерів-психологів. Каже, що це один з найкращих класів з VR-окулярами, де військовий психолог може відчути всю складність роботи в стресових умовах.

Класи для проведення групових, індивідуальних занять з військовослужбовцями, де ми маємо змогу покращити свої навички комунікації з військовослужбовцями та навички надання психологічної допомоги. Тобто є все необхідне для того, щоб ти розвивався в професійному плані,

– каже курсант.

Важливим компонентом навчання майбутніх військових психологів, за його словами, є саморозвиток та фізична підготовка. Для цього у Військовому інституті є всі можливості: спортивні майданчики, різні секції, спортивне загальнодоступне обладнання.



Як у КНУ готують військових фахівців з соцроботи / Укрінформ

Куди можна вступити після навчання на бакалавраті

Після чотирьох років навчання на бакалавраті є можливість вступу на здобуття ступеня магістра, навчання триває 1,5 року. Випускники можуть претендувати на такі посади: офіцер групи контролю бойового стресу, офіцер групи психологічного супротиву, відновлення.

Курсанти Військового інституту КНУ ім. Шевченка перебувають на повному державному забезпеченні, включаючи проживання, харчування, медичне забезпечення.

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Які фахівці зараз потрібні найбільше

Начальник Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка полковник Олексій Сіроштан зі свого розповів, що найбільший запит зараз – на підготовку військових психологів та фінансистів.

Менше замовлення надходить на військових журналістів, соціологів та перекладачів. Саме ці спеціальності мають попит серед замовників,

– уточнив Сіроштан.

І додав, що Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка проводить підготовку офіцерів тактичного рівня для Збройних сил України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та для Національного космічного агентства.

Основний склад нашого інституту – це чотири факультети, в які входять 15 кафедр. Також у нас є науково-дослідний центр, центр інтенсивної мовної підготовки, а також єдиний в нашій державі центр підготовки військових капеланів. Наш інститут готує фахівців за 11 напрямками. Хочу відзначити, що підготовку з майже 90% наших спеціальностей можна пройти тільки у нашому військовому закладі освіти. Наприклад, це військові політологи, військові перекладачі, військові журналісти, фінансово-економічні спеціальності – військові фінансисти, міжнародні відносини, соціальна робота у військах, цивільно-військового співробітництва, правоохоронна діяльність у військах,

– повідомив він.

І додав, що 45% з тих, хто здобуває освіту у закладі освіти, – жінки.

Випускники Військового інституту отримують диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За час існування Військовий інститут підготував майже 5 тисяч офіцерів тактичного рівня, 131 з яких отримали золоту медаль, 714 – диплом з відзнакою. Науково-педагогічний персонал інституту – це 16 професорів, 16 докторів наук, 30 доцентів, 65 кандидатів наук.

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Як змінилася освіта курсантів у військовому інституті

Як зауважив на пресконференції начальник кафедри загальновійськової підготовки інституту полковник Ярослав Мельник, з початку повномасштабного вторгнення, освіта курсантів у військовому інституті зазнала суттєвих змін.

Особливо це стосується загальновійськової підготовки, яка на сьогодні є основою, фундаментом освіти курсанта, майбутнього офіцера. У Військовому інституті її вивчають курсанти всіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка. Тому вимоги до загальновійськової підготовки та до рівня навченості військового постійно тільки зростають, і так буде і далі. Перш за все пов'язано з динамічним характером сучасної війни та здобутим бойовим досвідом підрозділів Збройних сил України,

– сказав Мельник.

Наразі, як наголосив він, в інституті функціонує алгоритм щодо узагальнення, вивчення та впровадження в освітній процес бойового досвіду, відповідні зміни оперативно вносяться до програм підготовки.

Як зазначив Мельник, лише за останній рік в інституті суттєво збільшилася практична складова загальновійськової підготовки.

Курсанти під час занять з тактичної підготовки використовують обладнання системи LASERTAG, страйкбольну зброю, засоби імітації, що дозволяє максимально наблизити навчання до реальних умов бойової обстановки. Навчаємо курсантів застосовувати БпЛА в інтересах виконання тактичних завдань, а також протидіяти БпЛА противника,

– сказав Мельник.

Він додав, що курсанти опановують дії щодо управління підрозділів в основних видах бою за допомогою таких систем, як Delta, "Кропива". Суттєво збільшилась кількість стрільб, під час яких курсанти опановують зразки зброї країн НАТО, занять з мінної безпеки, подолання мінних загороджень, дій з мінно-вибуховими пристроями. Окрім цього, є навчання з налаштування терміналів Starlink, Tuval, радіообміну, застосування сигналів бойового управління.

Окрім цього, в закладі освіти постійно проводять практичні заняття з надання домедичної допомоги.

Як зазначив полковник, кожне практичне заняття загальновійськової підготовки завершується аналізом проведених дій.

Ця процедура дозволяє нам повною мірою залучити курсанта до обговорення того, що відбулося під час заняття, щоб він сам собі міг дати оцінку щодо своєї успішності. Де він діяв, як він діяв, в чому були провали. Для того, щоб постійно тримати його активним, постійно бути включеним в процес підготовки,

– зауважив Мельник.

Він наголосив, що загалом підготовка у закладі спрямована на формування, зокрема, лідерських якостей, формування та розвиток у майбутніх офіцерів критичного мислення, здатності приймати управлінські рішення.

До слова, у Військового інституту є чат-бот @VIKNU_VSTUP_Bot, де можна дізнатися про всі спеціальності, умови навчання, необхідні документи та алгоритм вступу.

Що цікаво, історія Військового інституту при КНУ імені Шевченка починається з 1933 року, коли сформували військову кафедру університету. У січні 1998 року кафедру реорганізували у Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Інформацію щодо вступу у Військовий інститут КНУ імені Шевченка можна дізнатися на сайті закладу освіти, а також у фейсбуці, в інстаграмі, на YouTube-каналі.

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При Військовому інституті діє 18 курсів військово-професійної освіти

Полковник Олексій Сіроштан також розповів, що при Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка діє 18 курсів військово-професійної освіти.

У нашому закладі освіти, окрім бакалаврату і магістратури, є і військово-професійна освіта. У нас 18 курсів військово-професійної освіти. Це військовослужбовці, які мають вищу освіту і командири бачать, що їх можна призначити на конкретну посаду,

– уточнив він.

І додав, що, наприклад, людина має вищу освіту за фахом психолог, бажає бути психологом військової частини, але перебуває на посаді гранатометника. Військова частина може відправити на такі курси в наш інститут.

Вони проходять курси L1A, L1B, отримують фахову загальновійськову підготовку і також за напрямком фаху. Зараз у нас є такі курси для соціологів, для цивільно-військового співробітництва (ЦВС), для психологів, для перекладачів,

– повідомив він.

Сіроштан також розповів, що підготовка триває 4 місяці, слухачі отримують звання молодшого лейтенанта, після завершення навчання проходять атестацію. 90% таких слухачів повертаються до тих військових частин, які направили їх на навчання.

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В Інституті діють курси підвищення кваліфікації

Окрім курсів військово-професійної освіти, у Військовому інституті є курси підвищення кваліфікації.

У нас 46 курсів загалом, із них 18 курсів військово-професійної освіти, а решта – це курси підвищення кваліфікації. Це стосується юристів, психологів, психологічної підготовки, психологічної роботи, соціологів, юристів, ЦВС, геоінформаційні системи та технології. Останній курс опанувати можна тільки у нашому навчальному закладі,

– розповів Сіроштан.

І додав, що у межах Інституту створили навчальний батальйон, до якого також зараховують військовослужбовців з військових частин і навчають за фахом психолога. Ця підготовка триває 3-4 місяці, після неї фахівці повертаються до своїх частин, підрозділів.

У Збройних силах дуже не вистачає психологів, тому ми посилено готуємо офіцерів-психологів для роботи за цим фахом,

– заявив зазначив начальник Військового інституту.

За його словами, підрозділ може направити фахівця на підвищення кваліфікації або в територіальних центрах комплектування під час мобілізації осіб з вищою освітою, які дали згоду на отримання офіцерського звання, можуть також направити на підвищення курсів професійної військової освіти.

У нас вони проходять базову загальну військову підготовку. Ми з ними проводимо профорієнтування, перевіряємо наявність відповідних документів, проводимо конкурсний відбір,

– повідомив Сіроштан.

Зараз батальйон вже сформований та розпочав навчання.

Яких фахівці готують у Військовому інституті КНУ та які потрібні державі: відео