Об этом на пресс-конференции сообщил начальник кафедры социальной работы в войсках Военного института КНУ имени Тараса Шевченко полковник Александр Джус. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как в КНУ готовят военных специалистов по соцработе по принципу НАТО

Джус рассказал, что Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко – единственное учебное заведение, где готовят военных специалистов по этому направлению. Подготовку начали в 2023 году.

Основной задачей будущих специалистов социальной работы будет поддержка как военнослужащих, так и членов их семей. Ведь когда государство мобилизует в ряды Вооруженных сил военнослужащего, оно частично мобилизует и всю его семью, поскольку военнослужащий и его семья – это одно целое. Поэтому мы готовим курсантов к тому, что они будут работать как с военнослужащими, так и с членами семьи, с женой военнослужащего, с детьми, используя при этом принципы стран-членов НАТО – Social Service,

– отметил он.

И добавил, что роль социальной работы с военнослужащими значительно возросла от начала полномасштабного вторжения России в Украину. В функции специалистов по соцработе входит всесторонняя поддержка военнослужащих, например помощь в преодолении стресса, посттравматических состояний, психологических травм, а также – поддержка семей, переживающих разлуку, потерю, сопровождение семей в получении социальной, материальной помощи и тому подобное. Также они участвуют в программах содействия восстановлению военнослужащих после ранений.

Отдельно Джус отметил на мотивационной поддержке военнослужащих во время боевых действий – через работу с социальными работниками, психологами, капелланами и тому подобное.

Еще одним направлением работы военно-социальных работников будет сопровождение ветеранов в процессе реинтеграции в гражданскую жизнь в послевоенный период.

Гражданским трудно дается интеграция к военной службе, но еще труднее военнослужащим будет даваться реинтеграция в гражданскую жизнь. Поэтому одна из основных наших задач – помочь им в процессе перехода от военной службы к гражданской жизни и передать морально здорового, физически здорового военнослужащего в общество,

– сообщил начальник кафедры.

Он добавил, что в дальнейшем вопросами опеки ветеранов будут заниматься специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных. Их подготовка сейчас идет под патронатом Министерства по делам ветеранов.

Еще одним направлением работы военных социальных работников в послевоенный период будет проведение информационных кампаний относительно социальных прав, гарантий, льгот военнослужащих и порядок их реализации в гражданском статусе после увольнения. Это предполагает организацию коммуникации с органами социальной власти и общественными организациями.

Чтобы это все реализовать, наш военный социальный работник, или офицер службы социального сопровождения, должен быть "универсальным солдатом". С одной стороны, это должен быть психолог, поскольку для того, чтобы общаться с военнослужащим, членами его семьи, нужно найти к каждому подход... С другой стороны, это должен быть юрист, поскольку для того, чтобы объяснить военнослужащему, какие льготы, права и гарантии ему обеспечены, нужно самому эти права и гарантии знать, изучить нормативно-правовую базу. Поэтому, прежде всего, социальный работник – это психолог с элементами юриста,

– добавил Джус.

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Что курсанты осваивают на занятиях

Курсант 4 курса по специальности "Военная психология" Артем Лукавый рассказал, что на занятиях они овладевают как теоретические основы, так и практические. Будущие военные психологи и социальные работники имеют возможность общаться с действующими офицерами, психологами различных частей, которые выполняют боевые задачи на разных направлениях.

По стажировкам – мы можем отправляться в воинские части, которые имеют боевой опыт, тем самым закрепляя свои знания, которые получили в течение обучения,

– сообщил Лукавый.

И отметил материально-техническую базу для подготовки офицеров-психологов. Говорит, что это один из лучших классов с VR-очками, где военный психолог может почувствовать всю сложность работы в стрессовых условиях.

Классы для проведения групповых, индивидуальных занятий с военнослужащими, где мы можем улучшить свои навыки коммуникации с военнослужащими и навыки оказания психологической помощи. То есть есть все необходимое для того, чтобы ты развивался в профессиональном плане,

– говорит курсант.

Важным компонентом обучения будущих военных психологов, по его словам, является саморазвитие и физическая подготовка. Для этого в Военном институте есть все возможности: спортивные площадки, различные секции, спортивное общедоступное оборудование.



Как в КНУ готовят военных специалистов по соцработе / Укринформ

Куда можно поступить после обучения на бакалавриате

После четырех лет обучения на бакалавриате есть возможность поступления на получение степени магистра, обучение длится 1,5 года. Выпускники могут претендовать на такие должности: офицер группы контроля боевого стресса, офицер группы психологического сопротивления, восстановление.

Курсанты Военного института КНУ им. Шевченко находятся на полном государственном обеспечении, включая проживание, питание, медицинское обеспечение.

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Какие специалисты сейчас нужны больше всего

Начальник Военного института КНУ имени Тараса Шевченко полковник Алексей Сироштан со своего рассказал, что наибольший запрос сейчас – на подготовку военных психологов и финансистов.

Меньше заказ поступает на военных журналистов, социологов и переводчиков. Именно эти специальности пользуются спросом среди заказчиков,

– уточнил Сироштан.

И добавил, что Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко проводит подготовку офицеров тактического уровня для Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и для Национального космического агентства.

Основной состав нашего института – это четыре факультета, в которые входят 15 кафедр. Также у нас есть научно-исследовательский центр, центр интенсивной языковой подготовки, а также единственный в нашем государстве центр подготовки военных капелланов. Наш институт готовит специалистов по 11 направлениям. Хочу отметить, что подготовку по почти 90% наших специальностей можно пройти только в нашем военном учебном заведении. Например, это военные политологи, военные переводчики, военные журналисты, финансово-экономические специальности – военные финансисты, международные отношения, социальная работа в войсках, гражданско-военного сотрудничества, правоохранительная деятельность в войсках,

– сообщил он.

И добавил, что 45% из тех, кто получает образование в учебном заведении, – женщины.

Выпускники Военного института получают диплом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

За время существования Военный институт подготовил почти 5 тысяч офицеров тактического уровня, 131 из которых получили золотую медаль, 714 – диплом с отличием. Научно-педагогический персонал института – это 16 профессоров, 16 докторов наук, 30 доцентов, 65 кандидатов наук.

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Как изменилось образование курсантов в военном институте

Как отметил на пресс-конференции начальник кафедры общевойсковой подготовки института полковник Ярослав Мельник, с начала полномасштабного вторжения, образование курсантов в военном институте претерпело существенные изменения.

Особенно это касается общевойсковой подготовки, которая сегодня является основой, фундаментом образования курсанта, будущего офицера. В Военном институте ее изучают курсанты всех специальностей, по которым ведется подготовка. Поэтому требования к общевойсковой подготовке и к уровню обученности военного постоянно только растут, и так будет и дальше. Прежде всего связано с динамичным характером современной войны и полученным боевым опытом подразделений Вооруженных сил Украины,

– сказал Мельник.

Сейчас, как отметил он, в институте функционирует алгоритм по обобщению, изучения и внедрения в образовательный процесс боевого опыта, соответствующие изменения оперативно вносятся в программы подготовки.

Как отметил Мельник, только за последний год в институте существенно увеличилась практическая составляющая общевойсковой подготовки.

Курсанты во время занятий по тактической подготовке используют оборудование системы LASERTAG, страйкбольное оружие, средства имитации, что позволяет максимально приблизить обучение к реальным условиям боевой обстановки. Учим курсантов применять БпЛА в интересах выполнения тактических задач, а также противодействовать БпЛА противника,

– сказал Мельник.

Он добавил, что курсанты осваивают действия по управлению подразделений в основных видах боя с помощью таких систем, как Delta, "Крапива". Существенно увеличилось количество стрельб, во время которых курсанты осваивают образцы оружия стран НАТО, занятий по минной безопасности, преодоления минных заграждений, действий с минно-взрывными устройствами. Кроме этого, есть обучение по настройке терминалов Starlink, Tuval, радиообмена, применения сигналов боевого управления.

Кроме этого, в учебном заведении постоянно проводят практические занятия по оказанию домедицинской помощи.

Как отметил полковник, каждое практическое занятие общевойсковой подготовки завершается анализом проведенных действий.

Эта процедура позволяет нам в полной мере привлечь курсанта к обсуждению того, что произошло во время занятия, чтобы он сам себе мог дать оценку своей успешности. Где он действовал, как он действовал, в чем были провалы. Для того, чтобы постоянно держать его активным, постоянно быть включенным в процесс подготовки,

– отметил Мельник.

Он отметил, что в целом подготовка в заведении направлена на формирование, в частности, лидерских качеств, формирование и развитие у будущих офицеров критического мышления, способности принимать управленческие решения.

К слову, у Военного института есть чат-бот @VIKNU_VSTUP_Bot, где можно узнать обо всех специальностях, условия обучения, необходимые документы и алгоритм поступления.

Что интересно, история Военного института при КНУ имени Шевченко начинается с 1933 года, когда сформировали военную кафедру университета. В январе 1998 года кафедру реорганизовали в Военный институт Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

Информацию о поступлении в Военный институт КНУ имени Шевченко можно узнать на сайте заведения образованияи, а также в фейсбуке, в инстаграме, на YouTube-канале.

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При Военном институте действует 18 курсов военно-профессионального образования

Полковник Алексей Сироштан также рассказал, что при Военном институте КНУ имени Тараса Шевченко действует 18 курсов военно-профессионального образования.

В нашем учебном заведении, кроме бакалавриата и магистратуры, есть и военно-профессиональное образование. У нас 18 курсов военно-профессионального образования. Это военнослужащие, которые имеют высшее образование и командиры видят, что их можно назначить на конкретную должность,

– уточнил он.

И добавил, что, например, человек имеет высшее образование по специальности психолог, желает быть психологом воинской части, но находится на должности гранатометчика. Воинская часть может отправить на такие курсы в наш институт.

Они проходят курсы L1A, L1B, получают профессиональную общевойсковую подготовку и также по направлению специальности. Сейчас у нас есть такие курсы для социологов, для гражданско-военного сотрудничества (ЦВС), для психологов, для переводчиков,

– сообщил он.

Сироштан также рассказал, что подготовка длится 4 месяца, слушатели получают звание младшего лейтенанта, после завершения обучения проходят аттестацию. 90% таких слушателей возвращаются в те воинские части, которые направили их на обучение.

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В Институте действуют курсы повышения квалификации

Кроме курсов военно-профессионального образования, в Военном институте есть курсы повышения квалификации.

У нас 46 курсов в целом, из них 18 курсов военно-профессионального образования, а остальные – это курсы повышения квалификации. Это касается юристов, психологов, психологической подготовки, психологической работы, социологов, юристов, ЦВС, геоинформационные системы и технологии. Последним курсом овладеть можно только в нашем учебном заведении,

– рассказал Сироштан.

И добавил, что в рамках Института создали учебный батальон, в который также зачисляют военнослужащих из воинских частей и обучают по специальности психолога. Эта подготовка длится 3-4 месяца, после нее специалисты возвращаются в свои части, подразделений.

В Вооруженных силах очень не хватает психологов, поэтому мы усиленно готовим офицеров-психологов для работы по этой специальности,

– заявил отметил начальник Военного института.

По его словам, подразделение может направить специалиста на повышение квалификации или в территориальных центрах комплектования во время мобилизации лиц с высшим образованием, которые дали согласие на получение офицерского звания, могут также направить на повышение курсов профессионального военного образования.

У нас они проходят базовую общую военную подготовку. Мы с ними проводим профориентирование, проверяем наличие соответствующих документов, проводим конкурсный отбор,

– сообщил Сироштан.

Сейчас батальон уже сформирован и начал обучение.

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