Не кажіть "з наступаючим": як правильно українською привітати з Новим роком
- Мовознавці радять вітати з Новим роком не вживаючи слово "наступаючий", яке є суржиком.
- Як правильно – читайте у новині.
Невдовзі українці святкуватимуть Новий – 2026 – рік. За східним календарем це буде рік Червоного Вогняного Коня.
Мовознавці ж нагадують, аби ви не вітали інших "з наступаючим" роком. 24 Канал підкаже правильні форми вітань зі святом.
Як вітати з Новим роком українською?
Напередодні Нового року варто пригадати правильні форми вітань зі святом.
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко каже, що неправильно вітати з "наступаючим" Новим роком.
Українські словники не знають слова "наступаючий". З "наступаючим" – це суржик,
– акцентував педагог.
І додав, що у переддень свята радять вітати інших так:
З прийдешнім Новим роком"
З передсвятом!
Найкраще, на думку вчителя, вітати зі святом без позначення часової наступності – просто: "З Новим роком!".
Загалом мовознавці радять уникати невластиві українській мові активні дієприкметники теперішнього часу, які закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спляча, слабнучий, наступаючий).
Новий рік ні на кого не наступає, а приходить або настає,
– наголошує ресурс "Мова – ДНК нації".
І додають, що не варто перекладати кожне слово окремо, оскільки в нас є свої традиційні привітання.
Як вітати з Новим роком українською / "Мова – ДНК нації"
Як правильно писати "Новий рік"?
- Олександр Авраменко також зауважив: у назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово.
- Так, "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери.
- І наголосив: так пишемо лише назву свята.
- Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято, пояснив вчитель.