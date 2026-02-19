Хто такий "вівчар", про якого співав Гнатюк у "Черемшині"
- "Вівчар" в пісні "Черемшина" символізує пастуха, який доглядає овець та є носієм традиційної культури.
- Пісня "Черемшина" наповнена карпатським колоритом і містить слова з української мови, характерні для регіону, такі як "плай", "отара" і "стріха".
В українських піснях можна знайти як безліч слів, які можна назвати уже архаїзмами, а також – позначення професій. І вони звучать дуже романтично, хоч і не завжди зрозуміло чим же займається та людина.
Чим займається "вівчар", про якого співається у пісні "Черемшина", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Хто такий "вівчар", про якого співають у пісні?
Пісня "Черемшина", найвідоміша у виконанні Дмитра Гнатюка. Романтична пісня оспівує гуцульський світ, життя серед гір і річок, де природа й людина нерозривно пов’язані.
І звісно – оспівує палкі почуття дівчини та "вівчара". Хто ж такий вівчар, який постійно згадується у пісні?
"Знов зозулi чути голос в лiсi,
Ластівки гнiздечко звили в стрiсi.
А вiвчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.
Всюди буйно квiтне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина.
Вiвчара в садочку, в тихому куточку
Жде дiвчина, жде".
Зазирнувши у тлумачні словники, побачимо пояснення, "вівчар" – "той, хто доглядає овець, випасає овець або займається вівчарством".
У словниках української мови слово визначається як пастух овець, синонім до "чабан", яке поширене у степових регіонах України.
Слово походить від основи "вівця" (праслов’янське ovьca) + суфікс -ар, і позначає людину за родом занять.
Тобто одразу з назви можна зрозуміти професію – пастух, та яку худобу він пасе – вівці.
Вівчар у пісні – це символ, молодий чоловік, чия праця сповнена тиші й самоти, але водночас він є носієм традиційної культури. Оскільки овець випасали високо в горах кілька місяців без повернення додому. Його чекає дівчина в садочку – це образ чистого кохання, вірності й очікування. "Вівчар" у пісні – це узагальнений образ гуцула, людини, що живе в гармонії з природою, а його любов – така ж щира й природна, як спів солов’я чи цвіт черемшини.
У різних словниках та діалектах подаються такі відповідники до слова "вівчар":
- чабан,
- личман,
- пастух,
- отарник,
- ватаг – старший чабан, керівник пастухів
- вівцевод – швидше господар чи фермер який спеціалізується на вирощуванні овець.
- гайдай,
- гайдар.
Останні, позначають пастухів чи погоничів великої рогатої худоби. Ці назви провфесії поступово перейшли й збереглися у прізвищах українців.
Які ще невідомі карпатські слова зустрічаємо в пісні?
Пісня "Черемшина" сповнена карпатським колоритом – відчуттям простору Карпат та романтикою весни. А ще, низкою слів, значення яких може бути не зрозуміле:
- плай – плескатий гребінь гори із пасовищами в Карпатах або стежка у горах.
- отара – великий гурт овець.
- брід – мілке місце річки, в якому можна переходити або переїжджати на інший бік.
- стріха – нижній край солом'яної покрівлі, який звисає над стіною.
- гай – невеликий листяний ліс.
- смерека – так у Карпатах називають ялину звичайну – вічнозелене хвойне дерево з конусоподібною кроною.
- осокори – або ж осокір. Так називають чорну тополю, що росте, переважно, на берегах річок.
- черемшина – те саме, що черемха, невелике дерево або кущ із рясними, зібраними в китиці запашними білими квітками, які цвітуть у травні.
Цікаве про пісню! Багато хто вважає її народною, але вона має авторів: слова – Миколи Юрійчука, музика – Василя Михайлюка. Вперше пісню виконав хор у Вашківцях у травні 1965 року. А серед перших виконавців – Дмитро Гнатюк. Згодом пісню переспівали Софія Ротару, Квітка Цісик, Тіна Кароль, Жанна Боднарук Дмитро Яремчук, Tom Soda.
Пісня і досі популярна. Вона звучить так близько до серця, що її сприймають як народну. А вівчар і дівчина – це не конкретні люди, а символи вічних тем: праці й кохання, очікування й зустрічі, правди й щирості.
Слухайте українські пісні та вивчайте українську мову!