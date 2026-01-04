Укр Рус
4 січня, 21:24
2

Учителька розповіла, як не отримати двійку, якщо не підготувались: її розкритикували

Марія Волошин
Основні тези
  • Вчителька поділилася порадами, як уникнути поганої оцінки з літератури, якщо не вивчив біографію письменника.
  • Українці в коментарях критикували підхід.

Учителька зарубіжної літератури розповіла, як не отримати двійку з цього предмета. Зокрема, якщо учень чи учениця не вивчили біографію певного письменника чи письменниці.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на відео вчительки Аліни Мец у тіктоці. Українці не зовсім погодились із цією підказкою. 

Що порадила вчителька?

Мец зауважила, що є ряд факторів, які об'єднують майже всіх письменників:

  • письменник, якого ви вивчаєте в школі, напевно вже помер;

  • батьки не хотіли, щоб їхній син став письменником, бажаючи, щоб він вивчився на лікаря чи на правника;

  • письменника не сприймало суспільство та його оточення, тому відомим він став лише після смерті, а все життя прожив у злиднях;

  • у письменника була депресія, і, найімовірніше, він покінчив життя самогубством.

Що думають українці?

У коментарях до цього допису українці написали таке:

  • Це працює більше на зарубіжній (літературі, – ред.).
  • Вивчення шаблонних біографій письменників на уроках літератури – одна з найбільших помилок у викладанні літератури.
  • Не працює при вивченні Ліни Костенко.
  • Дякую, я отримав 2.

Зауважимо, що Аліна Мец як учителька зарубіжної літератури дала пораду саме щодо вивчення свого предмета. 