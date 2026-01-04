Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на видео учительницы Алины Мец в тиктоке. Украинцы не совсем согласились с этой подсказкой.

Что посоветовала учительница?

Мец отметила, что есть ряд факторов, которые объединяют почти всех писателей:

писатель, которого вы изучаете в школе, наверняка уже умер;

родители не хотели, чтобы их сын стал писателем, желая, чтобы он выучился на врача или на юриста;

писателя не воспринимало общество и его окружение, поэтому известным он стал только после смерти, а всю жизнь прожил в нищете;

у писателя была депрессия, и, вероятнее всего, он покончил жизнь самоубийством.

Что думают украинцы?

В комментариях к этому сообщению украинцы написали следующее:

Это работает больше на зарубежной (литературе, – ред.).

Изучение шаблонных биографий писателей на уроках литературы – одна из самых больших ошибок в преподавании литературы.

Не работает при изучении Лины Костенко.

Спасибо, я получил 2.

Заметим, что Алина Мец как учительница зарубежной литературы дала совет именно по изучению своего предмета.