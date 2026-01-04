Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на видео учительницы Алины Мец в тиктоке. Украинцы не совсем согласились с этой подсказкой.
Что посоветовала учительница?
Мец отметила, что есть ряд факторов, которые объединяют почти всех писателей:
писатель, которого вы изучаете в школе, наверняка уже умер;
родители не хотели, чтобы их сын стал писателем, желая, чтобы он выучился на врача или на юриста;
писателя не воспринимало общество и его окружение, поэтому известным он стал только после смерти, а всю жизнь прожил в нищете;
у писателя была депрессия, и, вероятнее всего, он покончил жизнь самоубийством.
Что думают украинцы?
В комментариях к этому сообщению украинцы написали следующее:
- Это работает больше на зарубежной (литературе, – ред.).
- Изучение шаблонных биографий писателей на уроках литературы – одна из самых больших ошибок в преподавании литературы.
- Не работает при изучении Лины Костенко.
- Спасибо, я получил 2.
Заметим, что Алина Мец как учительница зарубежной литературы дала совет именно по изучению своего предмета.