Школярі з задоволенням вчитимуться: як креативно провести урок з історії

5 січня 2023, 16:00
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Джерело:

Освіторія

У час війни для українців дуже важливим є знання історії. Однак їх потрібно черпати ще зі школи.

Та діти не завжди налаштовані сприймати інформацію від вчителя. Проте мотивувати вчити їх історію рідної країни можна і треба. 

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Як креативно провести урок з історії

Учителька історії Антоніна Макаревич поділилася креативними ідеями гарно проведеного уроку. 

  • Матеріали ВШО 

До кожного уроку учитель завдяки Всеукраїнській школі онлайн може отримати відео, завдання, конспект, тест та перелік використаних джерел. Конспект при цьому доволі зручний для використання: важливі дати та події у ньому виділені. До слова, самі ж завдання з платформи можна рекомендувати школярам для вивчення як в класі, так і вдома. 

  • Візуалізація за допомогою інтерактивних карт і портретів

ВШО також приготувала на допомогу вчителя багато карт. Завдяки ним легше та доступніше подавати інформацію учням. При цьому дитині чи вчителю не потрібно шукати ці карти в інтернеті.

  • Робота з поняттями і термінами 

На платформі також доступна низка пояснень до понять і термінів. Зокрема, для учнів 9 – го та 10 – го класу. Учитель також може запропонувати школярам напередодні ознайомитися з матеріалом і поняттями, які треба вивчити. А під час уроку пояснити те, що діти не зрозуміли

  • Робота з інфографіками

Краще опрацювати та засвоїти матеріал допоможуть інфографіки. При цьому вчителі зможуть заощадити свій час, не створюючи ці інфографіки самим. 

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  • Експерименти з міжпредметними зв'язками

Також цікавим підходом до викладання історії є поєднання уроку з курсом "Мистецтво". До прикладу, вам потрібно пояснити дітям про постать Андрея Шептицького. Відтак ви можете спочатку запропонувати учням ознайомитися із музеєм, який він заснував.

У такому ж дусі можна викладати матеріал про діяльність українських меценатів. Також цікавими будуть проведені паралелі з історії з творами українських письменників на курсі літератури.

Що таке ВШО

Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та онлайн-навчання учнів з матеріалами, що пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам.

ВШО забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектом, тестами. А вчителів – необхідними сучасними матеріалами.

Зараз на платформі вже є понад 2500 уроків і тестів за шкільною програмою.

Платформа безкоштовна та доступна 24/7 як в Україні, так і за кордоном. 

Автор: Марія Волошин