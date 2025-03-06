Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували
- Міністерство освіти і науки України скасувало шкільний етап учнівських предметних олімпіад.
- Тепер всеукраїнські олімпіади будуть відбуватися у межах трьох етапів замість чотирьох.
Міністерство освіти і науки України скасувало проведення шкільного етапу щорічних учнівських предметних олімпіад. Такі новації містить оновлене Положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух.
Його презентували в МОН. Про це повідомляє 24 Канал.
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Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували
З наступного навчального року всеукраїнські олімпіади відбуватимуться у межах трьох етапів. Раніше було чотири.
Першим етапом стане місцевий, який передбачатиме відкриту реєстрацію всіх охочих учнів.
Школярі зможуть узяти участь у цьому етапі без посередництва школи чи вчителів, самостійно пройшовши попередню реєстрацію.
При цьому місце проведення олімпіад на місцевому рівні та кількість таких опорних осередків визначатиме кожна область окремо з огляду на свої потреби та структуру регіону.
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Як учнів нагороджуватимуть за успіхи у навчанні
- Міністерство освіти і науки України недавно також скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями за державний кошт.
- Однак школи можуть самостійно вирішувати, як заохочувати учнів.
- Це може відбуватися у формі вручення похвальних листів грамот і медалей.
- Так МОН дослухалося до рекомендації Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.
- Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.