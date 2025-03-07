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Освіта Освіта в Україні В Україні буде єдина STEM-олімпіада для старшокласників
7 березня, 21:41
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В Україні буде єдина STEM-олімпіада для старшокласників

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні з наступного навчального року будуть проводити єдину STEM-олімпіаду для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та профтехів.
  • Вона замінить інтернет-олімпіади.
  • Міністерство освіти і науки України також скасувало шкільний етап олімпіад.

З наступного навчального року в Україні проводитимуть єдину учнівську STEM-олімпіаду. Вона замінить звичні інтернет-олімпіади.

Відповідні зміни містить оновлене Положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух, яке презентували у Міністерстві освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал.

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В Україні відбудеться єдина STEM-олімпіада

Брати участь у STEM-олімпіаді зможуть учні 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл та учні профтехів.

Це має бути єдина олімпіада з чотирьох освітніх галузей:

  • математичної;
  • природничої;
  • технологічної;
  • інформатичної.

При цьому її проводитимуть одночасно, але за різними секціями.

У МОН розповіли, що завдання на STEM-олімпіаді не будуть звичними олімпіадними. Натомість будуть складними і творчими.

Олімпіада має мати попередній заочний етап, який триватиме 2 – 3 місяці. У цей час учасники працюватимуть над певним завданням, яке потім мають презентувати.

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Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували

  • Міністерство освіти і науки України також скасувало проведення шкільного етапу щорічних учнівських предметних олімпіад.
  • З наступного навчального року всеукраїнські олімпіади відбуватимуться у межах трьох етапів. Раніше було чотири.
  • Першим етапом стане місцевий, який передбачатиме відкриту реєстрацію всіх охочих учнів.
  • Школярі зможуть узяти участь у цьому етапі без посередництва школи чи вчителів, самостійно пройшовши попередню реєстрацію.
  • При цьому місце проведення олімпіад на місцевому рівні та кількість таких опорних осередків визначатиме кожна область окремо з огляду на свої потреби та структуру регіону.