Які раніше зміни пропонувало МОН?

  • МОН України кілька місяців тому оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Він містив такі пропозиції для вступників:
  • збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
  • зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
  • підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
  • виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
  • запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.